Hafta sonu 20-21 Şubat sokağa çıkma yasağı var mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu yasakları ile ilgili henüz bir açıklama gelmediğinden dolayı bu hafta sonu yani 20-21 Şubat tarihlerinde de sokağa çıkma kısıtlaması geçerli olacak. Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

Bu kapsamda 19 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayacak olan ve hafta sonu kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 22 Şubat Pazartesi 05.00 itibarıyla sona erecek.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, kısıtlamalar devam ederken gündemde yer almayı sürdürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği hafta sonu sokağa çıkma yasağının cuma akşamı başlayarak pazartesi günü saat 05.00'a kadar süreceği bildirilmişti. Geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kısıtlamalara dair detayları paylaşan Sağlık Bakanı Koca, iller bazında esneme olabileceğini bildirdi. Vaka sayısında düşüş ve Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı açıklamanın ardından, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun yanıtı öne çıkan başlıklardan oldu. İşte, 20-21 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Sokağa çıkma yasağının biteceği tarih ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde, il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalamasının kamuoyuyla paylaşılmasına başlanıyor. Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la ilgili "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresli bilgilendirme sayfasından verileri kamuoyuna duyuracak.

Bakan Fahrettin Koca, 10 Şubat'ta yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından, yeni uygulamaya ilişkin de bilgi vermişti.

Koca, il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalamasının canlı yayımlanacağını belirterek, "Böylelikle gerektiğinde il hıfzıssıhha kurullarımız bölgesel olarak kararlar alabilecekler. Artık planlanabilir bir gelecek için bölgesel çalışmaların da yürütülebileceği bir döneme geçiyoruz. Salgın yönetiminde yeni dönemin adı 'Yerinde Karar' dönemidir." ifadelerini kullanmıştı.