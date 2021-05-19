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Sedat Peker'in kaçtığı Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar
Hadi Özışık, Sedat Peker'in videoyu yayınlamadan 1 saat önce bakın neler söylemiş
Soylu ile Peker arasında aracılık yaptığına yönelik videosu sosyal medyada yayınlanan Hadi Özışık’ın videodan bir saat önce kendi kanalında yayınlanan videosu ortaya çıktı. Özışık videoda, “Eğer bu iddianızı ispatlamazsanız şeref…, alçak…, namus… onur.. Bunu net olarak ortaya koyalım. Ben veya Süleyman Özışık ulaklık yapmışız. Bunu biz söylemiş isek kendi kardeşim adına da söylüyorum. Böyle bir aracılık yapmışsak en adi şeref… biziz” ifadelerini kullanıyor.
Güncel 19.05.2021, 22:30
Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arasında aracılık yaptığı iddialarını reddeden Hadi Özışık ile görüşme videosunu sosyal medyadan yayınladı.
SÜLEYMAN ÖZIŞIK SOYLU İLE GÖRÜŞMÜŞ
Peker'in daha sonra yayınladığı videoda ise Hadi Özışık'ın Soylu ile görüşmeye giden ismin kardeşi Süleyman Özışık olduğunu söylediği duyuluyor.
ÖZIŞIK SOYLU’DAN ÖZÜR DİLEDİ
Sedat Peker ile görüşmesine ilişkin “Kendisiyle bir kaç görüşme yaparak, sakinleştirmeyi ve Türkiye’nin gündemini meşgul eden bu tatsız durumu nihayete erdirmesini sağlamaya çalıştım” Hadi Özışık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Süleyman Soylu’dan da özür diledi. (yeniçağ)