Hadi Özışık, Sedat Peker'in videoyu yayınlamadan 1 saat önce bakın neler söylemiş

Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arasında aracılık yaptığı iddialarını reddeden Hadi Özışık ile görüşme videosunu sosyal medyadan yayınladı.

SÜLEYMAN ÖZIŞIK SOYLU İLE GÖRÜŞMÜŞ

​Peker'in daha sonra yayınladığı videoda ise Hadi Özışık'ın Soylu ile görüşmeye giden ismin kardeşi Süleyman Özışık olduğunu söylediği duyuluyor.

ÖZIŞIK SOYLU’DAN ÖZÜR DİLEDİ

Sedat Peker ile görüşmesine ilişkin “Kendisiyle bir kaç görüşme yaparak, sakinleştirmeyi ve Türkiye’nin gündemini meşgul eden bu tatsız durumu nihayete erdirmesini sağlamaya çalıştım” Hadi Özışık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Süleyman Soylu’dan da özür diledi. (yeniçağ)