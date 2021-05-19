Hadi Özışık hakkındaki iddialara böyle yanıt vermişti

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videoda adı geçen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla olan yakınlığıyla da bilinen Hadi Özışık, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in hakkında söylediği iddialara kendi Youtube kanalından cevap vermiş.

Hadi Özışık, iddiaların tamamen asılsız olduğunu söylerken, kardeşi Süleyman Özışık ile beraber Soylu ve Peker arasında haber taşımadıklarını belirttti.

Hadi Özışık, yayınında, ''Bir aracılık yapmışsam, şerefsizim, namussuzum. Bu iddiayı gündeme getiren Özgür Özel'e sesleniyorum. Eğer ispatlamazsanız alçaksınız, onursuzsunuz. Hodri meydan" diye konuşmuş.