Hacı Sabancı düğüne katılacaklardan PCR testi istedi!

Ancak Çırağan Sarayı'ndaki yılın düğününe şahitlik etmek isteyenlerin PCR testi yaptırması mecburi! Evet, yanlış okumadınız… Müstakbel çift, 3 Eylül'deki düğünlerine katılacaklarına dair LCV veren 650 davetlisine mesaj yollamış.



Nazlı ile Hacı'nın imzası olan mesajda, "Heyecanla hazırlandığımız düğünümüze katılımınızı teyit ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hepimizin daha güvenli ve keyifli bir ortamda birlikte olabilmesini sağlamak amacıyla düğünümüzden 2 gün önce yapılmış PCR testi sonucunu paylaşmanızı rica eder, anlayışınız için teşekkür ederiz. 3 Eylül Cuma akşamı birlikte olmak dileğiyle..."

Evet, mesajda kelimesi kelimesine bunlar yazıyor. Davetlilerinden Covid-19 testi istemek biraz abartılı gibi gözükse de, mutluluklarına gölge düşmemesi için ihtiyatlı davranmaları da normal tabii. Umarım sağlıkla izdivaçlarını gerçekleştirirler!

Bülent Cankurt/Günaydın