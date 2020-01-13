Hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara gitmek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na başvuruda bulunan 2 milyon 298 bin 800 hacı adayının heyecanla beklediği hac kuraları, 9 Ocak 2020 Perşembe günü çekildi. Kura sonucu 83 bin 430 kişi hacı olmaya hak kazandı. 13 Ocak Pazartesi 8:30 itibarıyla hac kayıtları başladı. Kayıtlar 24 Ocak mesai bitimine kadar devam edecek. Kurada kazanıp da belirlenen sürede kayıt yaptırmayan adayların yerine ise yedek listesinde bulunan adaylara hak tanınacak.

Hac için acentelerde kontenjan sınırlı

Elçi Tur Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Başarır kurada, haca gitmeye hak kazanmış hacı adaylarına önemli uyarılarda bulundu. Acentelerle hacca gitmeyi tercih eden adayların kesin kayıt tarihlerinde yani 13 Ocak tarihinde ve sonraki günlerde mümkün olduğunca en kısa sürede acenteye başvurmaları gerektiğini, aksi takdirde acente kontenjanları dolduğu için hacca acente yoluyla gitmek isteyen hacı adaylarının bu imkandan yararlanamayacağını bildirdi.

Hac için kesin kayıtlar başladı



Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptıracaklar. 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 08:00'den itibaren www.hac.gov.tr adresindeki “Kesin Kayıt Belgesi" linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi ile kendilerine ait e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra “Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu" veya “Acenta Organizasyonunu" tercih ederek “2020 Yılı Hac Organizasyonuna Kesit Kayıt Yaptırabilir" belgesini alacaklar.

13-24 Ocak kesin kayıt tarihleri

Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptırma imkanı bulacaklar.13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 08:00'den itibaren www.hac.gov.tr adresindeki “Kesin Kayıt Belgesi" linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi ile kendilerine ait e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra “Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu" veya “ Acente Organizasyonunu" tercih ederek “2020 Yılı Hac Organizasyonuna Kesit Kayıt Yaptırabilir" belgesini alabilirler.

2020 HAC FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre;

KİŞİ BAŞI ÜCRET (Suudi Arabistan Riyali- SAR)

Oda Tercihli Konaklama Türü İçin 2 kişilik odalar 20.700 SAR, 3 kişilik odalar için 18.400 SAR ve 4 kişilik odalar 16.400 SAR olarak belirlenmiştir.

Otel tercihli konaklama türü için iki tercih bulunmaktadır. Otel-1 tercihli konaklama ve Otel-2 tercihli konaklama olarak belirlenmiştir.

Otel-1 Tercihli Konaklama Türü İçin 2 kişilik odalar 43.950 SAR, 3 kişilik odalar 41 000 SAR olarak belirlenmiştir.

Otel-2 Tercihli Konaklama Türü İçin 2 kişilik odalar 30.750 SAR, 3 kişilik odalar 27.500 SAR olarak belirlenmiştir.

BEBEK VE ÇOCUK HAC ÜCRETLERİ

2 yaşına kadar olan bebekler için 4.600 SAR,

3 ile 6 yaş arası çocuklar için Oda tercihli olanlar için 12.000 SAR, Otel-1 tercihli olanlar için 20.350 SAR, Otel-2 tercihli olanlar için 15.560 SAR şeklinde belirlenmiştir.

7 ile 12 yaş arası çocuklar için Oda tercihli çocuklar için 13.450 SAR,

Otel-1 tercihli olanlar için 28.600 SAR, Otel-2 tercihli olanlar için 20.000 SAR olarak belirlenmiştir.

HAC KONAKLAMA TÜRLERİ

1- Oda Tercihli Konaklama Türü: Mekke ve Medine'de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı ve bazası bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli, 2, 3 veya 4 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.

2- Otel Konaklama Türü: Mekke ve Medine standartlarında günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmet veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Otellerin Mescid-i Harama ve Mescid-i Nebeviye olan takribi uzaklıklarına göre iki ayrı kategoride organizasyon düzenlenecektir.

A- Otel-1 konaklama Türünde; Mekke'de Mescid-i Haram'a en fazla 700 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak olup hac süresi uçak programına uygun olarak 10 - 18 gün aralığında olacaktır.

B- Otel-2 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Harama en fazla 1000 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak olup hac süresi uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün aralığında olacaktır. Konaklamalar 2 veya 3 kişilik odalarda yaptırılacaktır.

İLK KAFİLE 22 HAZİRAN'DA GİDECEK

Hac ibadeti için kutsal topraklara gidişler 22 Haziran 2020'de başlayacak, 25 Temmuz 2020'de ise tamamlanacak. Dönüşler ise 06 Ağustos 2020'de başlayıp 02 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarına kutsal topraklara gitmeden önce hac ibadetiyle ilgili özel eğitim ve seminerler düzenleyecek.





