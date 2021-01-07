Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy'dan Türk Kızılay'ına tepki

Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy, Türk Kızılay'ın yolladığı koliyi canlı yayında açarak çok rahatsız olduğunu dile getirdi. Ersoy, "Kızılay'a çok teşekkür ediyorum ama işiniz bu değil. Kızılay'ın bu reklam çalışmasına ihtiyacı yok" şeklinde konuştu.

Mehmet Akif Ersoy, "Kızılay'ın bu reklam çalışmasına ihtiyacı yok. Biz Kızılay'ı kendimizden bir parça olarak görüyoruz. Destek istediklerinde biz her türlü desteği veriyoruz. Kızılay'dan izleyen olursa bana kızabililirler ama hakikaten olmamış. Üzüldüğüm için paylaştım. Çok gereksiz olmuş" ifadelerini kullandı.