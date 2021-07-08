Haberi sosyal medyadan alıyor, TV kanallarına güveniyoruz

Pazar Araştırma ve Danışmanlık şirketi BAREM, Türkiye temsili bin kişi ile medya konusunda kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma, Türkiye’de medya izleme alışkanlıklarında geleneksel medyadan yeni mecralara doğru bir dönüşüm gerçekleştiğini gösteriyor. Araştırmaya göre; en çok haber alınan mecralar arasında %56 oranla sosyal medya öne çıkıyor. Sosyal medyayı TV’ler (%55) takip ediyor.

En güvenilir haber mecramız; TV

Araştırmaya göre, TV kanalları haberleri TV’den izleyenlerin %76’sı tarafından güvenilir bulunurken, sosyal medya kullanıcılarının %69’u sosyal medyadan aldıkları haberlere güveniyorlar. Online gazete içinse bu oran %64.

Dizi ve film izlemek için de tercih; geleneksel TV kanalları

Evde film ve dizi izlemek için hangi mecraların kullanıldığı sorulduğunda geleneksel TV kanalları (%46) öne çıkıyor. 55 yaş üzeri grupta (%69), ev kadınları (%62) arasında bu oran diğer gruplara göre daha yüksek. Film ve dizilere ulaşmanın ikinci yolu internetten, YouTube’dan izleme veya indirme. Görüşülen üç kişiden biri (%33) bu yolu izliyor. Bu uygulama işsizler (%53), öğrenciler (%48), gençler (18-34 yaş grubu %47), lise mezunları (%46) ve üst sosyoekonomik gruplar (AB - %39) arasında daha popüler.

Netflix, Blu TV, Exxen, Gain, MUBI vb dijital platformlar ise görüşülen kişilerin %27’si tarafından film ve dizi izlemek üzere tercih ediliyor. Üniversite veya üzeri (%61) ve lise (%42) eğitimliler, öğrenciler (%53), ücretli ve maaşlı çalışanlar (%52), gençler (18-34 yaş grubu - %43) ve işsizler (%39) arasında bu oran daha yüksek.

Haberi Fox TV’den alıyoruz

Araştırma, nüfusun %20’sinden fazlası tarafından izlenen TV kanallarının sırasıyla; Fox TV (%45), ATV (%32), A Haber (%24), Show TV (%23), TRT1 (%23) ve TRT Haber (%21) olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca haber ağırlıklı TV kanallarında haber izlenmesi bazı gruplarda %20’nin üzerine çıkıyor. CNN Türk toplamda %17 oranında izlenirken AB (%26) ve C1 (%20) ses gruplarında bu oran daha yüksek. NTV toplamda %16 izlenirken 55 yaş ve üzerinde bu oran % 21’e çıkıyor. Halk TV toplam kitlede %15 izlenirken 55 yaş ve üzeri kitlenin %25’i haberleri buradan izliyor. Habertürk %9 izlenirken AB ses grubunda %24 izleniyor.

Gündemimiz; COVID-19, Kanal İstanbul, Sedat Peker ve Müsilaj

Türkiye’de gündem hızlı değişirken, çok sayıda yeni habere maruz kalan izleyiciler, haberleri belirli filtrelerden süzerek farkediyor ve hatırlıyor. Araştırmada bu dönem en çok izlenen haberler spontan olarak sorulduğunda, görüşülen kişilerin yarıdan fazlası (%52) COVID-19 ile ilgili haberleri izlediğini söyledi. COVID-19 haberlerine en hassas grup ise %61 oranla kadınlar oluyor. Üç kişiden biri de (%32) Kanal İstanbul haberlerini izlediğini ifade ediyor. Bu oran erkekler (%36), 35 yaş ve üzeri kişiler (%37), İstanbullular (%38) ve üst sosyoekonomik gruplarda (AB - %43) daha yüksek.

Bu aralar en çok izlenen 3. haber konusu ise Sedat Peker (%27). Bu konu erkeklerin (%34) daha fazla dikkatini çekerken, üst sosyoekonomik gruplar (AB - %38) arasında daha da popüler olduğu görülüyor. Müsilaj yani deniz salyası (%26) haberleri de çok izlenenler arasında yer alıyor. Kadınlar (%29), 35-54 yaş grubu (%30), üst sosyoekonomik statü grupları (AB - %37) ve başta İstanbul (%37) olmak üzere Marmara ve Ege bölgelerinde yaşayanların bu konuya ilgisi daha fazla.

10 kişiden 4’ü müsilaj hakkında bilgi sahibi değil

Görüşülen kişilere müsilaj hakkında bilgileri olup olmadıkları sorulduğunda; 10 kişiden 6’sı (%61) müsilajı bildiğini söyledi. Üniversite ve üzeri eğitimli (%74) ve üst sosyoekonomik gruplarda (%82) bilenlerin oranı çok daha yüksek.

Müsilaj hakkında bilgisi olanlar ise bu işin sorumluları olarak atıklarını arıtmadan denize bırakan fabrikaları (%71) gösteriyor. Kadınlar (%76) arasında bu düşünce daha yüksek. Araştırmaya katılan kişilere göre; atıklarını arıtmadan denize bırakan tesisler ve siteler (%44), Merkezi Yönetim – Hükümet, İlgili Bakanlıklar (%42) ve Yerel Yönetimler – Belediyeler (%36) de bu sorumluluğu paylaşıyorlar.