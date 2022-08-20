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Güzellik salonları için yeni karar; 1 Ekim'den itibaren geçerli
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından berber, kuaför ve güzellik salonlarıyla ilgili yeni bir karar alındı. Buna göre söz konusu işletmeler 1 Ekim'den itibaren haftada bir gün kapalı olacak. Hangi gün kapalı olacaklarına ise valilikler karar verecek.
Güncel 20.08.2022, 09:10
Ticaret Bakanlığı berber, kuaför ve güzellik salonlarıyla ilgili yeni bir karar aldı. Buna göre söz konusu işletmeler 1 Ekim'den itibaren haftada bir gün kapalı olacak. Hangi gün kapalı olacaklarına valilikler karar verecek.