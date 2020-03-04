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Güzel havalara aldanmayın! Soğuk hava ve yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika tahminlerine göre bir süredir güneşli seyreden hava yerini yağışlara bırakacak. Yarın yurdun batısını etkilemeye başlayacak olan yağışlar, cuma günü tüm Türkiye'ye yayılacak. Hava sıcaklıklarında birkaç derece düşüş görülecek. Ayın ortasına doğru ise soğuk havalar kendini son kez hissettirecek.

Güzel havalara aldanmayın! Soğuk hava ve yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika tahminlerine göre bir süredir güneşli seyreden hava yerini yağışlara bırakacak. Yarın yurdun batısını etkilemeye başlayacak olan yağışlar, cuma günü tüm Türkiye'ye yayılacak. Hava sıcaklıklarında birkaç derece düşüş görülecek. Ayın ortasına doğru ise soğuk havalar kendini son kez hissettirecek.

04 Mart 2020 Çarşamba 14:26
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Güzel havalara aldanmayın! Soğuk hava ve yağış geliyor

Türkiye son günlerde yazı hatırlatan bir havanın etkisinde. Tahminlere göre sıcak hava bir süreliğine mola veriyor ve yağışlar yurdu etkilemeye başlayacak. Yarın Marmara ve Ege’de görülecek olan sağanak yağışlarla beraber hava sıcaklıklarında da düşüş gözlenecek.

CUMA GÜNÜNE DİKKAT

Cuma günü hava sıcaklıklarındaki düşüş devam ederken yağışlar da etki alanını genişletecek. Cumartesi günü yağışlar mola verirken pazartesi yağışlı hava yine yurdu saracak.

BU BAHAR YALANCI BAHAR

Küresel tahmin sistemlerine göre ayın 13’ünden itibaren Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek, kışın soğuk havası mart ortasında kısa süreliğine hissetilecek.

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