Güzel havalara aldanmayın! Soğuk hava ve yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika tahminlerine göre bir süredir güneşli seyreden hava yerini yağışlara bırakacak. Yarın yurdun batısını etkilemeye başlayacak olan yağışlar, cuma günü tüm Türkiye'ye yayılacak. Hava sıcaklıklarında birkaç derece düşüş görülecek. Ayın ortasına doğru ise soğuk havalar kendini son kez hissettirecek.