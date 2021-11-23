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GÜRPINAR’DA ÇOĞUNLUK SAĞLANDI KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

Beylikdüzü Belediyesi kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gürpınar Mahallesi Siteler Bölgesi’nde bulunan Doğa Apartmanı'ndaki yıkıma KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ile birlikte katılarak yerinde incelemeler yapan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık uzlaşma sürecinde 3’te 2’lik çoğunluğun sağlandığını ve dönüşümün başladığının müjdesini verdi. Çalık “Bize güvenip imza veren komşularımız bize güvenmeye devam etsinler. İnşallah Ocak ayı itibariyle temel atmayı gerçekleştirerek, vatandaşların en kısa sürede güvenli konutlarına geçmelerini sağlayacağız.” dedi.

Güncel 23.11.2021, 16:27
GÜRPINAR’DA ÇOĞUNLUK SAĞLANDI KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

Beylikdüzü’nde özellikle riskli binalarda başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gürpınar Siteler Bölgesi 1.etapta Beylikdüzü Belediyesi ve KİPTAŞ iş birliğiyle yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Doğa Apartmanı’nın yıkımı gerçekleştirilirdi. Sürecin yakın takipçisi olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Gürpınar Mahallesi’nde gerçekleşen yıkıma KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ile birlikte katılarak incelemeler yaptı. Beylikdüzü’nde yer alan Gürpınar Siteler Bölgesi’nde yapılacak kentsel dönüşüm projesi ile Gürpınar’ın adeta çehresinin değişeceğini ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Vatandaşlarımız endişe etmesin. Komşularımızı en kısa sürede güvenli konutlarına geçmelerini sağlayarak buradaki dönüşümün ilk adımını atmış olacağız. Burada daha dönüşüm bekleyen onlarca ada onlarca bina ve hak sahibi var. Onlarında yanında olduğumuzu söylemek istiyorum. Beylikdüzü Belediyesi her zaman ve her koşulda komşularının yanında olacak. Bir an önce vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli konutlara geçirmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çalık: Vatandaşların en kısa sürede güvenli konutlara geçmelerini sağlayacağız

Konuşmasının devamında Siteler Bölgesi’nin uzlaşma sürecinde 3’te 2’lik çoğunluğun sağlandığını ve Gürpınar’da dönüşümün başladığının da müjdesini veren Çalık, “Kentsel dönüşüm sürecindeki kararlılığımız sürüyor. Bize güvenip imzalarını veren komşularımız bize güvenmeye devam etsinler. Vatandaşların burada zaman kaybına tahammüllü yok. Bundan sonraki süreci hızlı yürüteceğiz ve en kısa sürede hak sahiplerine anahtarlarını teslim edeceğiz. İnsanları, güvenli yuvalarında evlatlarıyla birlikte huzur içerisinde oturmalarını sağlayacağız. KİPTAŞ verdiği sözlerin arkasında durmaya devam ediyor. Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Beylikdüzü Belediyesi olarak biz de sürecin çok hızlı yürütülmesi ve çok hızlı bitirilmesi adına elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah Ocak ayı itibariyle temel atmayı gerçekleştirerek, vatandaşların en kısa sürede güvenli konutlara geçmelerini sağlayacağız.” şeklinde konuştu.

Kurt: Burada binaların ayakta durması bile mucize

Kentsel dönüşüm sürecinde tahliyelerin hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Ali Kurt ise, “Her riskli yapıyı tahliye ettiğimizde bir can kurtarma motivasyonuyla hareket ediyoruz. Dönüşüm sürecinde teknik olarak kararlı ve her şeyimiz hazır bir şekilde devam ediyoruz. Vatandaşlarımızla uzlaşma süreçlerini sağlıklı yürütmeye çalışıyoruz. Tahliyelerin hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Çünkü burada yıkımlarda da göründüğü gibi binalar çok kötü durumda ve bu binaların ayakta durması bile bir mucize. Umarım herhangi bir can kaybına sebebiyet vermeden burada oturan vatandaşlarımızı tahliye eder ve yeni projemizin temelini atarız. Temel attıktan sonra ise çok hızlı bir şekilde inşaatlarımızı tamamlayacağız.” ifadelerini kullandı.

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