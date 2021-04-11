GÜRPINAR SİTELER BÖLGESİ’NDE UZLAŞMA SAĞLANDI

Beylikdüzü’nde riskli binalarda başlatılan kentsel dönüşüm süreci hız kesmeden devam ediyor. Sürecin sıkı takipçisi olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bu kez de Gürpınar Mahallesi Siteler Bölgesi’nde bulunan Enerji Arıkent Sitesi B Blok’da gerçekleşen yıkım çalışmalarını KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ile yerinde inceleyerek bilgiler aldı. Binanın sadece 12 saatte yıkıldığını belirterek mevcuttaki binaların riskli durumuna dikkat çeken Başkan Çalık, dönüşümün zaman kaybetmeden tamamlanması gerektiğini belirtti. Gürpınar Siteler Bölgesi 1.etapta Beylikdüzü Belediyesi ve KİPTAŞ iş birliğiyle yürütülen süreçle ilgili de vatandaşları bilgilendiren Çalık, uzlaşmada 2/3’lük çoğunluk sağlanarak dönüşümün başlayacağının müjdesini verdi. Vatandaşların tüm süreçlerde yanında olmayı sürdüreceklerini de belirten Çalık, “Deprem bu ülkenin gerçeği ve hiçbir şey sizlerin canından kıymetli değil. İnşallah bu süreci en güzel şekilde tamamlayacağız” dedi.

Çalık: Siyaset yapmadan dönüşümün önünü açmalıyız

Kentsel dönüşümün siyaset üstü yaklaşımla çözülecek bir konu olduğunun da altını çizen Çalık, “Beylikdüzü’nde öncelikli alanımız Gürpınar Siteler Bölgesi ama birçok binamızda da benzer riskler var. Meclis toplantımızda İBB’nin 39 ilçeye göndermiş olduğu, kentsel dönüşümü teşvik eden plan notu önerisiyle ilgili uzlaşabilmek adına çok çaba gösterdim. Üç buçuk saat müzakere ettik ve arkadaşlar noktasına, virgülüne takıldı. Meclisimizde plan notu değişikliği maalesef oy birliği yerine oy çokluğuyla geçti. Siyaset yapmadan bir an önce kentsel dönüşümün önünü açmakta fayda var. Komşularını göçük altında arayan bir belediye başkanı olmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Kurt: Nihai anlaşmalara başlıyoruz

Beylikdüzü Belediyesi’nin kentsel dönüşüm için uzun süredir mücadele verdiğini belirten KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise “Sahaya girdikten sonra çok kısa bir süre yüzde 60’lık anlaşma oranına varmıştık. Şartları iyileştirecek bazı güncellemeler yaptık ve bu iyileştirmelerin hepsini vatandaşa yansıttık. Son dört ayda ne olduysa sahadaki uzlaşmalar durdu. Vatandaşımızın maalesef siyasi bazı sebeplerle kafası karıştırıldı. Çok şükür yüzde 66’lık çoğunluğu yakaladık ve önümüzdeki hafta nihai anlaşmalara başlıyoruz” şeklinde konuştu.