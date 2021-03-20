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GÜRCİSTAN ULUSLARARASI YABANCI YATIRIMCILAR DERNEĞİ BAŞKANI OSMAN ÇALIŞKAN’DAN HOPA TSO’YA ZİYARET

Gürcistan Uluslararası Yabancı Yatırımcılar Derneği Başkanı Osman Çalışkan Mzhavanadze Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek'i ziyaret etti.

Güncel 20.03.2021, 16:46
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GÜRCİSTAN ULUSLARARASI YABANCI YATIRIMCILAR DERNEĞİ BAŞKANI OSMAN ÇALIŞKAN’DAN HOPA TSO’YA ZİYARET

HOPA-Gürcistan Uluslararası Yabancı Yatırımcılar Derneği Başkanı Osman Çalışkan Mzhavanadze Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek'i ziyaret etti.

Görüşme esnasında taraflar, pandemi nedeniyle ortaya çıkan sorunlar, hava trafiğinin eski haline getirilmesinin önemi, her iki ülke ekonomisi için önemli bir faktör

olan Sarpi sınır kapısının açılması, yeni yatırımların çekilmesi, turizm sektöründe yeni projeler yapmak, ‘’iki ülke tek turist’’ sloganıyla her iki ülke için ortak bir turist rotası

geliştirmek Hopa’ya gelen turistin Batum’a gelmesi, Batum’a gelen turistin ise Hopa’ya gelmesi sağlamak, ayrıca taraflar Gürcistan'da düzenlenecek olan ilk

uluslararası sanal inşaat fuarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundular. Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akyürek ziyaretleri için Osman Çalışkan’a teşekkür etti.

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