GÜRCİSTAN TRABZON BAŞKONSOLOSUNDAN ARTVİN TSO’YA ZİYARET

Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Gela JAPARİDZE ve Gürcistan Başkonsolos Yardımcısı Giorgi Qushitashvılı Artvin TSO’yu ziyaret etti.

Ziyarette Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, Meclis Başkanı İrfan Yıldırım, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Ali Öktem, Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Yıldırım, Genel Sekreter Yüksel Çoruh ve Okan Ersöz katıldı.

Tanışma amacıyla gerçekleştirilen ziyarette Covid-19 salgını ve Gürcistan ile yapılan ticaretle ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.

Artvin TSO Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt; Ülke olarak nüfus yoğunluğumuzun Gürcistan’a göre fazla olması nedeni ile Covid-19 salgını için alınan tedbirlerin ekonomide daralmalara neden olduğunu, Birliğimizle yapılan interaktif toplantılarla çözüm yollarının arandığını belirtti. Yaklaşık bir milyon kişi il dışında yaşadığı bunların üç yüz bin kişinin yaz aylarında ile giriş yaptığını, ilimizde Covid-19 salgınının olmadığı ancak bu göç hareketinden dolayı salgının dönem dönem arttığı, il girişlerinde alınan tedbirlerle salgının minimize edildiği şu an itibari ile de ülke genelinde en az salgının bulunduğu ve düşüsün yaşandığı 7 ilden biri olduğunu söyledi. Yaz aylarında sıcaklığın artması nedeni ile hastalık yok olmasa da etkisini azaltıp iyileşme süreci kısaldı dolayısı ile sağlık sistemi işler halde kaldığını belirten Seçkin Kurt, Gürcistan’a genelde inşaat malzemeleri, otomotiv malzemeleri ve kereste ağırlıklı olarak ihracat yapıldığı bilgisin paylaştı.

Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze; 8 Temmuz’dan itibaren ülke olarak iş adamları için yeni uygulamalara geçildiğini, işadamlarının dilekçelerine istinaden yapılan incelemeler sonucunda 4 iş günü içinde sonuçlandırıldığı ve gerekli izinlerin verildiğini belirti.

Şu an için sadece Avrupa birliği ülkelerine ticari olarak sınır kapılarının uçakla yapılan ziyaretler için açık olduğunu, bunun dışında hiçbir sınır kapısının açık olmadığını söyledi. İlimizde bulunan Sarp Sınır kapısının pandemi döneminde de TIR geçişlerinde herhangi bir kısıtlama olmadığı kontrollü olarak ticaretin devam ettiğini belirten Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Gela japaridze ülkelerinde de Covid-19 salgını ile ilgili ciddi tedbirlerin alındığı dört ay içinde toplam hasta sayısının 1005 kişi olduğu ve ölenlerin sayısının 15 olduğunu belirti.