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GÜRCİSTAN TRABZON BAŞKONSOLOSU GELA JAPARİDZE HOPA TSO’YU ZİYARET ETTİ

Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze ve Başkonsolos Yardımcısı Giorgi Qushıtashvılı ilçede gerçekleştirdikleri ziyaretler kapsamında Hopa TSO’yu ziyaret etti.

Güncel 09.10.2020, 15:34
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GÜRCİSTAN TRABZON BAŞKONSOLOSU GELA JAPARİDZE HOPA TSO’YU ZİYARET ETTİ

Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze ve Başkonsolos Yardımcısı Giorgi Qushıtashvılı ilçede gerçekleştirdikleri ziyaretler kapsamında Hopa TSO’ yu ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Meclis Başkanı Gökhan Bıyıklı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Okan Poyraz, Şükrü Aydemir, Kurul Üyesi Hakan Arslan, Meclis Üyeleri İsmet Başar, Kemal Gazioğlu ve Ertan Topal misafirleri bina girişinde karşıladıktan sonra Yönetim Odasında ağırladılar.

Başkanlık makamında yapılan sohbette Hopa TSO’nun Kemalpaşa Belediyesi ile aydınlatma çalışmaları tamamlanan Makriali Kilisesi hakkında bilgiler paylaşıldı. Başkan Akyürek yaptığı değerlendirmede çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışmalarının ardından restorasyon aşamasına gelindiği bu noktada uluslararası işbirliğinin önemli olduğuna dikkat çekti.

Başkonsolosu Gela Japaridze değerlendirmelerinde Pandemi sürecinin etkileri, Aktaş Sınır Kapısının kapanmasının nakliye sektörüne etkileri ve kilise ile ilgili konulara değindi. Öncelikli olarak iki ülkede vaka sayılarının artışının Sarp Sınır Kapısının yılsonuna kadar kapalı kalmasına neden olabileceğine dikkat çekti.

Daha sonra Meclis toplantı salonuna geçen heyete Hopa TSO tanıtım filmi gösterildi. Burada kısa bir açıklama yapan Akyürek Oda kuruluş tarihi hakkında bilgi vererek 1885 yılında Osmanlı Padişahı Abdülhamit Han tarafından kurulması talimatı verilen 60 Ticaret Odası Hopa TSO’nun da yer aldığını ifade etti.

Sunumun ardından Hopa TSO Yönetim kurulu Başkanı Osman Akyürek ve Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze ziyaret anısına karşılıklı olarak plaket sunumu gerçekleştirildi. Heyet Daha sonra Hopa Limanını ziyaret etmek üzere Odadan ayrıldı.

#Artvin #hopa #Gürcistan
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