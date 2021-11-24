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Günün sözü: Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için gökyüzünün öğrencisi olmak lazım

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı olan İzzetbegoviç, Boşnak halkının dini ve milli değerlerine sahip çıkmak için büyük mücadele vermiştir. Peki, Aliya İzzetbegoviç kimdir, ne zaman ve kaç yaşında öldü? Haberimizin içerisinden Aliya İzzetbegoviç sözlerine ve detaylara ulaşabilirsiniz.

Güncel 24.11.2021, 10:57 24.11.2021, 11:07
Günün sözü: Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için gökyüzünün öğrencisi olmak lazım

Aliya İzzetbegoviç sözleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı İzzetbegoviç'in ölümünün üzerinden tam 18 yıl geçti. Sevenleri ise onu bir kez daha rahmetle anıyor. Aliya İzzetbegoviç İslami duyarlılığa sahip bir ailede yetişmiş ve yaşamını da o şekilde sürdürmüştür. Peki, Aliya İzzetbegoviç kimdir, ne zaman ve kaç yaşında öldü?

Aliya İzzetbegoviç ne zaman öldü? | Aliya İzzetbegoviç unutulmayan sözleri, en anlamlı sözleri, resimli sözler

ALİYA İZZETBEGOVİÇ KİMDİR?

Aliya İzzetbegoviç, 8 Ağustos 1925'te Bosna Hersek Bosanki Samac'ta dünyaya geldi. İslami duyarlılığa sahip bir ailede büyüyen İzzetbegoviç, Saraybosna'da bir Alman lisesinde eğitim aldı. O dönemde bilime verdiği önem ve disiplinli olmasıyla tanındı.

Lise yıllarında İslami konulara ilgisiyle dikkat çeken İzzetbegoviç, arkadaşlarıyla birlikte Müslüman Gençler Kulübü'nü kurdu.

Henüz 16 yaşındayken kurduğu kulüp, ilerleyen zamanlarda düşünce kulübü olmaktan çıktı ve aktivite kulübüne dönüştü. Kulübün üyeleri 2. Dünya Savaşı sırasında ihtiyaç sahiplerine yardım etti, hayır ve eğitim faaliyetleri düzenledi. Böylece herkesin dikkatini çeken bir kuruluş haline geldi.

"Bilge Kral" olarak da anılan Aliya İzzetbegoviç, Bosna Hersek Özerk Cumhuriyeti'nde Demokratik Eylem Partisi adıyla bir siyasi parti kurdu. Bu parti Bosna-Hersek'te 5 Aralık 1990'da gerçekleştirilen genel seçimleri kazandı. Böylece Aliya İzzetbegoviç cumhurbaşkanı oldu. Bu seçim partinin girdiği ilk seçim olmasına rağmen büyük bir başarı elde edildi.

1992'den 1995'e kadar süren Bosna Savaşı'nda halkına önderlik eden Aliya İzzetbegoviç, bağımsız bir Bosna için mücadele etti. Bu savaş 100 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Ayrıca 1 milyonu aşkın insan göç etmeye zorlandı.

Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç askeri güce ve imkana sahip Sırplarla, askeri imkandan yoksun ve dış desteğe sahip olmayan Bosna Hersek'i karşı karşıya getirmemek için önce oldukça temkinli bir politika izledi.

O yıllardaki direniş ve savaş İslami bilinçlenmenin artmasını sağladı. Sırpların isteklerini kabul etmeleri için Müslümanlara baskı yapıldı. Siyasi baskılar ve eşit olmayan savaş şartları karşısında İzzetbegoviç sunulan anlaşmayı kabul etti.

Savaşın devam etmesi Bosna Müslümanlarının soykırımla karşı karşıya kalması demekti. 1995'te İzzetbegoviç'in Dayton Anlaşması'nı imzalamasıyla savaş sonra erdi.

Hastalık nedeniyle 14 Mart 1996 yılında görevini bırakmak zorunda kalan "Bilge Kral" 19 Ekim 2003'te hayatını kaybetti.

Aliya İzzet Begoviç ve Liderlik Atölyesi

ALİYA İZZETBEGOVİÇ SÖZLERİ

"Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için gökyüzünün öğrencisi olmak lazım."

"Din ahlaktır; onu hayata geçirmek ise terbiyedir."

"İyi insan olmadan iyi Müslüman olamayız." "Savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır."

"Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı."

"Ve her şey bittiğinde, hatırlayacağımız şey; düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır."

"Biz de zalimlerden olursak, zulme karşı savaşmamızın bir anlamı kalmaz."

"Her şeye kadir olan Allah`a yemin ederim ki köle olmayacağız."

"Biz ölüyoruz ama onlar da kazanmıyorlar..."

"Ben Avrupa`ya giderken kafam önümde eğik gitmiyorum. Çünkü çocuk, kadın ve ihtiyar öldürmedik. Çünkü hiçbir kutsal yere saldırmadık. Oysa onlar bunların tamamını yaptı. Hem de Batı`nın gözü önünde; Batı medeniyeti adına."

"Hiç kimse intikam peşinde koşmamalı, sadece adaleti aramalıdır. Çünkü intikam sonu olmayan kötülüklerin de kapısını açar. Geçmişi unutmayın ama onunla da yaşamayın."

"Hakiki vatansever vatanını diğerlerine üstün tutan değil, vatanının övgüye mazhar olması için hareket edendir."

"Din hurafeleri yok etmezse, hurafeler dini yok eder."

"Bütün yücelik ve şükran Allah'a aittir ve insanların gerçek kalitesini ancak Allah tespit edebilir."

ALİYA İZZETBEGOVİÇ ESERLERİ NELERDİR?

Doğu Batı Arasında İslam

İslam Deklerasyonu

Tarihe Tanıklığım

Köle Olmayacağız

Geleceği Yenilemek

Doğu Batı Arasında İslam

Özgürlüğe Kaçışım

Konuşmalar

İslami Yeniden Doğuşun Sorunları

Bosna Mucizesi Konuşmalar

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