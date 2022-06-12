Günün sözü: Birilerinin adamı olma, kendin adam ol!
Adamlık kelimesi sadece erkekler için geçerli olduğu düşünülür ve bu oldukça yanlış bir inanıştır. Bu kelime gene olarak dürüstlük, iyi niyet, cömertlik ve kahramanlık gibi anlamları bünyesinde barındırır ve bazı insanlar için bu söz kullanılır. İşte birbirinden etkili adamlık sözleri ve güzel adamlık ve adam gibi adam olmak üzerine söylenmiş güzel sözler.
Birilerinin adamı olma, kendin adam ol!
Adam olmayana düşman bile olmam.
Erkek adam, sadece sevdiği kadına ait olandır.
Adamlık, her gün aynı kadına âşık olabilmektir.
Adam olana sözüm yok ama kıvırana para takarım!
Aşk her erkeğe yakışmaz, aşk adam olana yakışır.
Hepiniz kral olmayın, bu dünya ya adam da lazım.
İnsan adam olmayınca, adamlık insana zor gelir!
Düşmanlarımızın çokluğu, bizim adamlığımızdandır!
Diz üstü yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim.
Şu konuda bir anlaşalım; vicdanınız kadar adamsınız.
Ağlamayınca değil, kadını ağlatmayınca adam olursun.
Ben ya adam gibi severim, ya da aslanlar gibi giderim.
Cebine değil; kişiliğine saygı gösteriliyorsa adamsın.
Kim olduğun, nasıl olduğun, nerede olduğun hiç önemli değil, ekmeğini alın terinle kazanıyorsan adamsın.
Adam dediğin içinden geldiği gibi yapandır, işine geldiği gibi değil
Mükemmel adam veya mükemmel kadın yoktur. Sadece birbirlerini mükemmelleştiren ve tamamlayan yetenekli kadınlar ve adamlar vardır
Ne olmuş yani büyük adam olamadıksa, hayallerimizi satmadık ya