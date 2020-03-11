Günsan’a, Middle East Energy 2020’de yoğun ilgi

Yenilikçi anahtar, priz ve elektrik aksesuarları ile dünyanın pek çok ülkesinde inşaat ve renovasyon projelerinde yer alan Günsan, Middle East Energy Dubai 2020’ye katıldı. Bu yıl 3-5 Mart tarihleri arasında Dubai’de düzenlenen fuarda, dünya aydınlatma ve elektrik sektörüne yenilikleri ve teknolojisiyle yön veren markalar yer aldı.

Her yıl 120’den fazla ülkeden gelen ve 45 binin üzerindeki ziyaretçinin katıldığı fuarda Günsan, 36 metrekarelik alanda İngiliz tipi ve şalt ürün gruplarını tanıttı. Cirosunun yüzde 40’ını ihracattan sağlayan Günsan için fuarlar geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da farklı pazarlara ulaşmak adına önemli bir fırsat oldu. İnovatif ürünlerin sergilendiği Günsan standında, birçok işbirliğinin de ilk imzası atıldı.

Günsan Hakkında

1982’de anahtar priz ve elektrik aksesuarları imalatı yapmak üzere kurulan Günsan, 1995’te halen üretiminin devam ettiği endüstriyel tesisine geçti. Anahtar-priz üretimi ile Türkiye’nin sektöründe öncü şirketlerinden biri olan Günsan, inşaat sektöründe alçak gerilim tesisatı ekipmanları olan elektrik anahtarı, priz, grup priz, şalt malzemesi, kompakt şalter, kaçak akım röleleri, sigorta kutuları ve aksesuarlarından oluşan 17.000 parçalık ürün portföyünü distribütörleri ve bayileri aracılığı ile hem ülke içine hem de dünyada 50’den fazla ülkeye ulaştırıyor.