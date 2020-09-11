İstanbul’da, Ağustos ayı sonu itibariyle, toplu taşımada yolculuk sayısı yüzde 5,7 arttı. Günlük yolculuk, 3 milyon 700 bini geçti. Yolcuların yüzde 48,1’i otobüsü, yüzde 27,9’u metro-tramvayı, yüzde 12,5’i Metrobüs’ü, yüzde 7’si Marmaray’ı ve yüzde 4,4’ü denizyolunu tercih etti. Hafta içi saatlik geçen araç sayısı ortalama bin 627; trafik yoğunluk indeksi 24 oldu. Yaka geçişinin en yoğun olduğu saatler 17.00 ve 18.00 olurken, en fazla araç geçişi 28 Ağustos Cuma günü gerçekleşti. Güzergâhlardaki hafta içi günlük ortalama hız, aylık yüzde 1,5 arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul ulaşımında yaşanan gelişmeleri, Ağustos 2020 İstanbul Ulaşım Bülteninde değerlendirdi.

Yolculuk sayısı yüzde 5,7 arttı

İstanbul’da toplu taşımada aylık olarak, Temmuz’da yüzde 28, Ağustos’ta yüzde 5,7 oranında artış oldu.

En fazla otobüs kullanıldı

Yolcuların yüzde 48,1’i lastik tekerlekli toplu taşımayı, yüzde 27,9’u metro-tramvayı, yüzde 12,5’i Metrobüs’ü, yüzde 7’si Marmaray’ı ve yüzde 4,4’ü denizyolunu tercih etti.

Hafta içi saatlik geçen araç sayısı ortalama bin 627 oldu

Temmuz ayında hafta içi ana arterler üzerindeki 94 kesitten geçen saatlik araç sayısı ortalama bin 642 iken, Ağustos’ta bin 627 oldu.

Araç hareketliliği en fazla 15.00 – 18.00 saatleri arasında

Trafikte en fazla yoğunluk hafta içi 15.00-17.00, hafta sonu 15.00-18.00 saatleri arasında yaşanrken yaka geçişleri, en yoğun 17.00-18.00, en az 03.00-04.00 saatleri arasında gerçekleşti.

Trafik yoğunluğu indeksi 24

Trafik yoğunluğu indeksi Mayıs ayında sokağa çıkma yasaklarının da etkisiyle 13 olarak ölçülmüştü. Sokağa çıkma yasağının esnetildiği Haziran ayında yüzde 135 artarak 30’a yükseldi. Temmuz ve Ağustos aylarında ise 24 olarak kaydedildi.

En yoğun yaka geçişi 28 Ağustos Cuma günü yaşandı

İki yaka arasında en yoğun geçiş, 24-28 Ağustos haftasında gerçekleşti; en yoğun gün ise 741 bin 234 araçla 28 Ağustos Cuma oldu. Yaka geçişlerinin yüzde 53,8'ini 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yüzde 33,3'ünü FSM Köprüsü, yüzde 7,5'ini YSS Köprüsü ve yüzde 5,4'ünü Avrasya Tüneli geçişleri oluşturdu.

Hafta içi günlük ortalama hız yüzde 1,5 arttı

Hafta içi günlerde hız ortalaması 61,8 km/sa olarak hesaplandı. Hafta içi zirve saat ortalamalarında aylık yüzde iki artış gözlemlendi. Trafik endeksi en yüksek 28 Ağustos saat 18.00’da, 43 km/saat olarak ölçüldü.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, BELBİM ve İBB Ulaşım Yönetim Merkezi verileri kullanılarak hazırlanan Bülten’de, hız ve süre etütleri, ana güzergâhlarda bulunan sensörlerden yararlanılarak yapıldı.