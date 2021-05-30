Güneş sistemindeki yüzey sıcaklığı en yüksek gezegen hangisidir?

Sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam oldukça heyecanlı anlar yaşanıyor. Yeni bölümüyle ekranlara gelen yarışmada bu akşam Güneş sistemindeki yüzey sıcaklığı en yüksek olan gezegen hangisidir? sorusunun cevabı hakkında en çok arama yapılan konuların başında geliyor...

Güneş sistemindeki yüzey sıcaklığı en yüksek olan gezegen hangisidir?

Sorunun cevabı VENÜS