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Güneş sistemindeki yüzey sıcaklığı en yüksek gezegen hangisidir?
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. İlgiyle izlenen yarışmada bu akşam Güneş sistemindeki yüzey sıcaklığı en yüksek olan gezegen hangisidir? sorusu gündem oldu...
Güncel 30.05.2021, 21:43 30.05.2021, 21:44
Sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam oldukça heyecanlı anlar yaşanıyor. Yeni bölümüyle ekranlara gelen yarışmada bu akşam Güneş sistemindeki yüzey sıcaklığı en yüksek olan gezegen hangisidir? sorusunun cevabı hakkında en çok arama yapılan konuların başında geliyor...
Güneş sistemindeki yüzey sıcaklığı en yüksek olan gezegen hangisidir?
Sorunun cevabı VENÜS