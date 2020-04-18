Güncel reyting sonuçları: Türkiye Fatih Portakal ve Survivor izliyor

16 Nisan 2020 Perşembe günü en çok izlenen tv programlarının reyting sonuçları açıklandı.
Totalde Survivor birinci sırada yer alırken, ikinci sırada Fatih Portakal ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Oflu Hoca Trakya'da filmi yer aldı.
AB Grubunda Fatih Portakal ile FOX Ana Haber zirvenin sahibi oldu. İkinci sırada Survivor, üçüncü sırada ise NTV Spor-TV8 Salon Turnuvası yer aldı.
16 Nisan 2020 TOTAL Reyting listesinde Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor birinci sıraya yerleşti.
AB izlenme oranlarında ise Fatih Portakal ile Fox Ana Haber birinciliği elinde tutuyor.