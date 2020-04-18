Güncel reyting sonuçları: Türkiye Fatih Portakal ve Survivor izliyor

16 Nisan 2020 Perşembe gününe ait izlenme oranları belli oldu. En çok hangi yapımlar izlendi? Haber bültenlerinde kim birinci oldu? Reyting skorlarına dair tüm detaylaı haberimizde...