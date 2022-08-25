Gülşen gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, verdiği konser esnasında yaptığı konuşma nedeniyle şarkıcı Gülşen için İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne yazı gönderdi.

Geçen nisanda verdiği bir konserde, “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” demesinin yer aldığı bir videonun dolaşıma sokulmasının ardından savcılığın soruşturma başlattığı şarkıcı Gülşen hakkında Gülşen hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltı kararı verildi. Saat 15:10'da Gülşen'in gözaltına alındığı öğrenildi.

Gülşen'in 30 Nisan'daki konseri sırasında sahnede "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" dediği görüntüler tartışma yaratmıştı. Öte yandan sosyal medyada imam hatip ile ilgili sözlerinin ardından "#GülşenTutuklansın" ve "TCK216" etiketine yaklaşık 60 bin tweet atıldı.