GÜLSE BİRSEL’DEN ÖDÜLLÜ GENÇ BİLİM KADINLARINA DESTEK

L'Oréal Türkiye ve UNESCO iş birliğiyle bu yıl 19. kez hayata geçirilen “Bilim Kadınları İçin” programı kapsamında, ödül almaya hak kazanan 2021’nin genç ve yetenekli Türk bilim kadınları açıklandı. Dr. Eda Aydoğan Güngör, Dr. Gülcihan Gülseren, Dr. Nihal Terzi Çizmecioğlu, Doç. Dr. Saniye Söylemez, araştırmalarında kullanmak üzere L'Oréal Türkiye’den 120.000 TL destek almaya hak kazanan isimler oldu. Genç bilim kadınları, ödüllerini Gülse Birsel’in de Onur Konuğu olarak katıldığı törende aldı.

“Bu çatı altındaki bilim kadınları şimdiden unutulmaz oldular”

Etkinlikte genç bilim kadınlarını yalnız bırakmayan ve bir konuşma yapan oyuncu ve yazar Gülse Birsel, bilim kadınları gibi ender bulunan insanlardan bir grupla aynı çatı altında olduklarını söyledi ve ekledi: “Yine ender bulunan bir grup olduğu düşünülen ‘mizahçı kadınlar’ grubundan bir birey olarak, yıllarca aynı şeyleri duyduğumuzdan eminim. Mesela, ‘Bu alan daha çok erkeklerin alanı’, ‘Kadından mizahçı olmaz’, ‘Kadından bilim insanı olmaz’… Sadece bugün burada bu törende bu kadar kişi toplanmış olmamız ve toplanma sebebimiz bile bu cümlelerin sahiplerini yeterince utandırıyordur umarım. Bu çatı altındaki bilim kadınları şimdiden unutulmaz oldular. Hepsinin hayranıyım. Hepsi benim gözümde birer yıldız. L'Oréal Türkiye, bilim kadınları, hepimiz el ele; düşmeyen, dik duran kadınlara herkesi teker teker alıştıracağız!”

“Gelecekle ilgili endişelenmesi gereken, erkekler”

Marie Curie, Ada Lovelace, Rosalind Franklin gibi kadınların pek çok kaynağa göre dünyanın en önemli 10 bilim insanının arasında sayıldığını belirten Birsel, “7000 yıllık eğitim tarihinde sadece bir iki yüzyıldır erkeklere denk eğitim alan, hatta aslında çoğu hala eğitim alamayan bir cinsten bahsediyoruz. Daha kendisini kimin yöneteceğine karar verme hakkı 100 yıldan daha az bir zaman önce verilmiş bir cins, böyle kısa bir zamanda nasıl bir azim ve hızla bu kadar bilim insanı, doktor, avukat, sanatçı, mühendis, mimar, mizahçı çıkardı? Bence bu hızı göz önüne alırsak, gelecekle ilgili endişelenmesi gereken erkekler.” dedi.

“Bilim Kadınları İçin” Programı, Kız Çocuklarına İleride Birer Bilim Kadını Olmaları için İlham Veriyor

“Bilim Kadınları İçin” projesi hakkında konuşan L’Oréal Türkiye Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, “Bilime olduğu kadar bilimsel alanlarda cinsiyet eşitliğine de son derece ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. L’Oréal Grup, 23 yıl önce bir adım attı ve “Bilim Kadınları İçin” programını küresel çapta başlattı. Bu program sayesinde 1998’den beri bilim kadınlarını güçlendiriyor, bilimde üstün başarıyı ödüllendiriyor, yetenekli bilim kadınlarının hak ettikleri bilinirliğini elde etmelerine katkı sağlıyor ve kız çocuklarına ileride birer bilim kadını olmaları için ilham veriyoruz. Türkiye’de 19. yılını geride bırakan ulusal programımızda 118 bilim insanının umut vadeden projelerini desteklemek bizim için çok kıymetliydi. L’Oréal Türkiye olarak dünyada programı en fazla destekleyen 5. ülke konumundayız. 4 yıl art arda olmak üzere, toplam 5 Türk bilim kadınımız, programın global ayağında “Uluslararası Yükselen Yetenek” seçilerek uluslararası platformda Türkiye’nin adını duyurdu. Her biriyle gurur duyuyoruz. Bu yıl ödül almaya hak kazanan genç bilim kadınlarımıza; hayatlarını özverili bir şekilde insanlığa adadıkları ve bizlere geleceğe dair umut verdikleri için teşekkür ediyorum. Yaptıklarıyla birçok genç kız için rol model olacaklarına, genç kızlarımıza bilimi uzmanlık alanı olarak seçmeleri için ilham vereceklerine inanıyorum. Bizimle aynı tutkuyu paylaşan UNESCO’ya da yıllardır süren iş birlikleri için teşekkür ediyoruz.” dedi.

RAKAMLARLA BİLİM KADINLARI

Bilim kadınları dünya çapında çığır açan araştırmalara liderlik ediyor ancak olağanüstü keşiflerine rağmen, kadınlar hala küresel olarak araştırmacıların sadece %29'unu temsil ediyor ve çalışmaları nadiren hak ettiği değeri görüyor. STEM ile ilgili alanlara kayıtlı öğrencilerin yalnızca %35'ini kadınlar oluşturuyor. Bugüne kadar Nobel Bilim Ödülleri’nin sadece %3'ü kadınlara verildi ve Avrupa'daki kıdemli araştırmaların yalnızca %11'i kadınlar tarafından yürütülüyor. Türkiye'de Ar-Ge'nin tüm alanlarında %37, doğa bilimleri ve mühendislik alanında %35, sosyal bilimler ve beşeri bilimlerde %43 oranında kadınlar görev alıyor. Kadınların yaratıcılık ve yeniliğin itici gücü olduğuna inanan L’Oréal Grup, “Bilim Kadınları İçin” programıyla 1998 yılından beri tüm dünyada yetenekli bilim kadınlarının hak ettikleri değeri görmelerine yardımcı oluyor ve gençlere bilim kadını olma yolunda ilham veriyor.