Güldal Mumcu'dan yeni açıklama: Çekin tuğlaları yıkılsın, duvar altına kim kalırsa kalsın

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı 7. videoda Uğur Mumcu suikastına ilişkin iddialarda bulunmuş, ''Görüşüne katılırsınız katılmazsınız bence şehittir. Namuslu adamdı, şerefli adamdı. Her şeyden önce dürüst adamdı. Neden öldürüldü? Öldürüldüğü zaman yazdığı yazılara bakın. Hep terör bölgelerinde terör tarlaları olur, uyuşturucu satışları olur ve silah ticareti. Uğur Mumcu şehit ediliyor olay yerine ilk gelen kim? Saldırıdan sonra olay yerine ilk giden Mehmet Ağar'dır'' ifadelerini kullanmıştı.Bu açıklamaların ardından Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu'dan bir paylaşım geldi.

Güldal Mumcu, Twitter hesabından şunları kaydetti:

"Senelerdir Uğur Mumcu cinayetinin aydınlatılması için kim ne biliyorsa anlatsın, işin ucu kime dokunuyorsa dokunsun dedik. Bu görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Çekin tuğlaları yıkılsın duvar altında kim kalırsa kalsın."