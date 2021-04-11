Güçlü ülke nasıl olunur?

Ukrayna önce batıdan destek istedi. NATO Ukrayna'nın Rusya ile savaşın eşiğinde olması yüzünden Ukrayna'nın talebini bekletiyor.



1-Ukrayna Cumhurbaşkanı böyle bir kritik ortamda dün Türkiye ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdogan ile çok kritik bir görüşme yaptı. Türkiye hem Kırım'da, hem de Donbas'taki fiili durumu onaylamadığını açıkladı.

Ukrayna; Batı'ya ve AB'ye değil, Türkiye'nin dürüstlüğüne güveniyor.

2-Yarın Libya Başbakanı, 14 Bakan ile Türkiye'ye geliyor. Libya Bakanlar Kurulu'nu Ankara'da yapacak gibi görünüyor.

Libya Başbakanı ve 14 Bakan'ın Türkiye'ye gelmesi dünyanın ilgisini Erdoğan'a çevirdi.

3-Mısır Türkiye'nin Akdeniz'de Mavi vatan sınırlarına saygı duyduğunu açıkladı. Mısır ile 8 yıl sonra görüşmeler yeniden başladı. Mısır Doğu Akdeniz'de Türkiye ile ortak hareket edecek.

4-Türk Siha'ları artık dünya savaş tarihinde rol model. Savaş uçakları yerlerini Siha' lara bırakıyor. Suriye ve Irak'tan sonra, Karabağ'daki savaşın bitmesine önemli katkılar sağladı.

Şimdi Rusya ile savaşın eşiğine gelen Ukrayna Türk siha'larının başarısına güveniyor. Donbas'ta Türk siha'lar gözlem uçuşlarını başarıyla sürdürüyor.

Dünya'nın merkezi yine Türkiye oluyor



Dünyada Erdoğan, sözüne en güvenilir başkan olarak takdir topluyor.

Bugün böyle bir dunyada yaşıyoruz.

Yarınlarımız ve gelecek yıllarımız daha güzel olacak...

Pazar gününüz sağlıklı, huzurlu, mutlu geçsin. ✋