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Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Karikatürlere Konu oldu!
Bugün sosyal medyada dolaşan "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" karikatürü herkesin dikkatini çekti. Duayen gazeteciler sosyal medya hesaplarından bu karikatürü paylaşırken "karikatürlere konu olan sistem" şeklinde ifadeler kullandılar. Bazı sosyal medya kullanıcıları da "Bir şeyin iyileştirilmesini ve güçlendirilmişini istemek zaten onun kötü ve güçsüz olduğunu baştan kabil etmektir. bu sebeple doğrusu yapılmış ve yıkılarak yenisi inşa edilmiştir. Şimdi doğru olan eskiyi geri getirmek değil, yeni olanı daha güzel hale getirmekten ibarettir" ifadelerini kullandılar.
Güncel 02.03.2022, 13:54