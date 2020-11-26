GÖZLER TAMAMIYLA 10 ARALIK AB ZİRVESİNE ÇEVRİLDİ

Türkiye bu konuda haklı olarak çıkışını yaptı. AB ülkeleri bunu Türkiye’ye karşı kullanma çabası içerisindeler.

Türkiye 10 Aralık’a kadar özel Statüyü yeniden gündeme getirmeli.

Eskiden kabul etmediğimiz ve hepimizin karşı çıktığı özel statü, Türkiye ve AB ilişkilerinde yeni bir oluşumu sağlayabilir. İngiltere’nin tam üyelikten ayrılmasından sonra boşluğu, Türkiye gerek savunmada, gerek Gümrük Birliği Anlaşması’nın iyileştirilmesiyle ekonomide de doldurabilir. Artık Türkiye’nin ve AB’nin gündeminde serbest dolaşım hakkı kalkmış durumda.

Türkiye’den çekinen AB ülkeleri tam üye olacak Türkiye’nin 74 milletvekili ve 29 oy hakkını içine sindiremeyecekler. Bunu hepimiz biliyoruz ama AB’nin Kafkaslarda, Ortadoğu’da söz sahibi olabilmesi için Türkiye’nin önemini kavramış olması lazım.