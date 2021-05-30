Gözler kabine toplantısında! Toplantı ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nda, halen tedbirler gereği kapalı olan mekanlar için karar alınması bekleniyor. En son 17 Mayıs’ta gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Kabine toplantımızda Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabını görüştük. Önümüzdeki günlerde gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız" demişti.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı, 1 Haziran sonrası başlayacak olan normalleşme takvimi toplantının ana gündem maddesini oluşturacak. Daha önceki açıklamalarda toplantının 15 günde bir yapılacağı bildirilmişti. Türkiye'nin salgına karşı alacağı yeni tedbirlerin kararlaştırılacağı Kabine Toplantısı, 31 Mayıs'ta yapılacak.

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kabine Toplantısı'nda konunun ele alınması bekleniyor. Vaka sayısındaki düşüşün sürmesi durumunda, 1 Haziran'da kafe ve restoranlar açılacak.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kabine toplantısında alınacak yeni karara göre, düğün salonlarının belli sayıda misafir ağırlamak şartıyla açılabileceği gündemde.

Düğünlerin, ilk etapta açık alanlarda, aşılamanın artması halinde kapalı alanlarda da yapılması bekleniyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK Mİ?

Eğitim alanında atılacak adımlar da Kabine toplantısında ele alınacak. Bakan Selçuk, "Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.