Gözler bugün yapılacak Kabine toplantısında!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe’de toplanacak. Adalet Bakanlığı’nı Abdulhamit Gül’den devralan Bekir Bozdağ’ın ilk kez katılacağı kabinede 100 bin sınırına dayanan Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları, aşılamada son durum, Türkiye’nin arabuluculuk teklifinde bulunduğu Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik, Ermenistan ile normalleşme görüşmeleriyle ekonomide yaşanan gelişmeler ele alınacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı’nın bugün yani 31 Ocak Pazartesi günü saat 15.00'da başlaması bekleniyor. Ardından Kabine Toplantısı, akşam saatlerinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basın açıklaması ile son bulacak.