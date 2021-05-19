'Görevine son verildi' haberi üzerine Hadi Özışık'tan açıklama: Ara verdim
Sedat Peker'in yayımladığı video ile Türkiye'nin gündemine oturan Hadi Özışık'ın tv100'deki programdaki görevine son verildiği öne sürüldü. İddia üzerine açıklama yapan Özışık, "kendi isteği üzerine program ayrıldığını" söyledi.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in dün gece Twitter'da gazeteci Hadi Özışık'la olan ses kaydını yayınlamasının ardından tepki çeken İnternethaber kurucusu Özışık'ın tv100'de ekranlara gelen "Sağlı Sollu" programdaki görevine son verildiği iddia edildi.
ÖZIŞIK: KENDİ İSTEĞİMLE AYRILDIM
Medyakoridoru'nun haberine göre, karar Özışık'a bu sabah tebliğ edildi ve Özışık kararı yakın çevresiyle paylaştı. Independent Türkçe'ye konuşan Hadi Özışık ise söz konusu iddiaları yalanlayarak, programdan kendi isteği ile ayrıldığını söyledi. Özışık, "Hakkımda soruşturma başlatıldı. Kanalı arayıp soruşturmam sonuçlanana kadar programa ara vermek istediğimi söyledim" dedi.
Moderatörlüğünü gazeteci Ahu Özyurt'un üstlendiği programda, Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır, Hadi Özışık ve Metin Özkan yorumcu olarak yer alıyordu.