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Görevimiz Tehlike filminin çekimleri durduruldu

Görevimiz Tehlike (Mission Impossible) serisinin 7'nci filminin İtalya'daki çekimleri, ülkedeki koronavirüs salgınının hızla artması nedeniyle durduruldu.

Görevimiz Tehlike filminin çekimleri durduruldu

Görevimiz Tehlike (Mission Impossible) serisinin 7'nci filminin İtalya'daki çekimleri, ülkedeki koronavirüs salgınının hızla artması nedeniyle durduruldu.

27 Şubat 2020 Perşembe 16:30
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Görevimiz Tehlike filminin çekimleri durduruldu

Koronavirüs vakalarının Avrupa'da en hızlı yükseldiği ülke olan İtalya'da 150'den fazla onaylanmış vaka var.

Ülkede Venedik'in karnaval kutlamaları da dahil pek çok organizasyon iptal edildi.

Son olarak önümüzdeki haftalarda Venedik'te çekilecek Görevimiz Tehlike (Mission Impossible) filminin çekimleri de ertelendi.

Film yapımcısı Paramount şirketinin sözcüsü Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada, "Oyuncularımız ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için Venedik'te üç hafta sürmesi planlanan çekimlerimizi erteliyoruz. Ekibimizin kaygılarını dikkate alıyor ve onların çekimler başlayana kadar evlerine dönmelerine izin veriyoruz" dedi.

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