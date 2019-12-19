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Google servisleri 11 ülkede birden çöktü

Bu sabah 11:00 itibarıyla Google, YouTube ve Gmail gibi Google altyapısını kullanan bütün servisler, kullanılamaz hale geldi.

Google servisleri 11 ülkede birden çöktü

Bu sabah 11:00 itibarıyla Google, YouTube ve Gmail gibi Google altyapısını kullanan bütün servisler, kullanılamaz hale geldi.

19 Aralık 2019 Perşembe 13:31
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Google servisleri 11 ülkede birden çöktü

Son günlerde Google ile Rakebet Kurumu arasında yaşanan anlaşmazlıklar devam ederken, an itibarıyla Google'a ait YouTube, Gmail, Google Çeviri gibi aynı altyapıyı kullanan bütün servislere, Türkiye dahil 11 ülkede erişim sorunu yaşanıyor.

Kullanıcılar, Google'a ait herhangi bir siteye erişmek istediğinde aşağıdaki ekranla karşılaşıyor.

Google ve YouTube gibi sitelere erişim zaman zaman normale dönüyor, ancak servisler şu an için oldukça yavaş açılıyor.

GOOGLE REKLAM SERVİSLERİNDE DE SORUN VAR

Google'ın reklam ağı Adsense platformunda da kopmalar yaşandı.

GOOGLE İLE REKABET KURUMU ARASINDA YAŞANANLAR

1- Rekabet Kurumu, haksız rekabet yaptığı nedeniyle Google'a 2018 yılında 93 milyon TL ceza kesti.

2- Google, kesilen cezayı haksız bularak Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklarını ve Android telefonlarda Google uygulamalarına yer vermeyeceklerini açıkladı.

3- Rekabet Kurumu, Google'ın alınan kurallara uyması gerektiğini ve geri adım atmayacaklarını açıkladı.

4- Bütün bu gelişmelerden sonra, Samsung'un Google uygulamaları olmadan Türkiye'de telefon satmak istemeyeceği ve ülkemizden çekileceği iddia edildi.

5- Samsung yaptığı açıklamada, çıkan iddiaları yalanladı ve Türkiye pazarındaki faaliyetlerine devam ettiklerini vurguladı.

Google'a olan erişim sorununun bütün bu olanlarla ilgisi olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından paylaştığı gönderide, şu ifadelere yer verdi:

''Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. USOM ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalıdır.''

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