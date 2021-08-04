Google, kripto paralar için reklam yasağını kaldırdı

Google’ın 3 Ağustos’ta yürürlüğe giren yeni reklam politikası uyarınca, kripto para birimi değişimi ve sanal cüzdan hizmeti sunan reklamverenlerin ürünlerini pazarlamalarına izin verileceği açıklandı.

Google finansal ürün ve hizmetlere ilişkin politikasını güncelledi. Dün yürürlüğe giren yeni reklam politikasına göre kripto para hizmeti veren kuruluşların reklamlarının yayınlanmasının önünde bir engel kalmadı.

GERİ ADIM ATTI

En büyük gelir kalemi dijital dünyadaki reklam pastasından aldığı pay olan dev şirket, Haziran 2018’de kripto ve ICO ile ilgili reklamları yasaklamıştı.

Ancak dev şirket bu kararından geri adım attı. Google, geçtiğimiz haziranda belirli gereksinimleri karşılayabilen kripto reklamlarının yapılmasına izin verileceğini açıkladı.

BAZI KISITLAMALAR SÜRÜYOR

Kripto reklamlarına tekrar izin veren şirket, bazı kısıtlamaların ise sürdüğünü açıkladı. Google, reklam verenlerinABD’nin mali suçlarla ilgilenen federal birimi FinCEN’e kayıt yaptırmak zorunda olduğu belirtti. Ayrıca ‘yatırım tavsiyesi’ gibi konularda da reklam kısıtlaması devam edecek.

Google’ın kripto reklamlarını nedeni ise olası dolandırıcılıkların önüne geçmek.

TİKTOK DA YASAKLAMIŞTI

Kripto reklamlarının şirketin 147 milyar dolarlık reklam geliri içerisinde büyük bir payı olacağı tahmin edilmiyor.

Kripto reklamlarına dönük kısıtlamalar ise sadece Google ile sınırlı değil. Geçtiğimiz ay video içerik platformu TikTok da olarak kripto tabanlı tanıtım içeriğinin yasaklandığını duyurmuştu.