Google'den tasarruf adımı: Elektrikliye başka, dizel ve benzinliye başka yol tarifi

MOTOR TİPİNE GÖRE TASARRUFLU YOL TARİFİ VERECEK

Şirket ayrıca, araç sahiplerinin yakıttan tasarruf sağlamak adına araçlarının motor tipini seçme özelliği de ekliyor. Buna göre artık Fransa, İrlanda, Polonya, İspanya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerdeki kullanıcılar, en iyi rotayı ve en doğru yakıt veya enerji verimliliği tahminlerini elde etmek için motor tipini seçebilecek. Bu noktada benzinli, dizel, hibrit veya elektrikli gibi seçenekler sunulacak. Bu seçeneklerden uygun olanını işaretleyen araç sahibi, motor tipine en uygun yakıt tasarrufu sağlayan rotalar için kişiselleştirilmiş öneriler alacak.

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Google bu özelliğin ABD Enerji Bakanlığı Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı'nın (NREL) görüşleri ve Avrupa Çevre Ajansı'nın verileri sayesinde hayata geçtiğini söyledi.

ÖZELLİK SAYESİNDE YARIM MİLYON TONDAN FAZLASI ORTADAN KALKMIŞ

Google'a göre, ABD ve Kanada'da kullanıma sunulmasından bu yana bu özelliğin, yarım milyon tondan fazla karbon emisyonunun ortadan kaldırılmasına yardımcı olduğu tahmin ediliyor.

Google Haritalar'ın çevre dostu özelliği henüz Türkiye'ye gelmedi.