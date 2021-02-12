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Gölge CIA" Stratfor'un 2050 Türkiye haritası Rusları kızdırdı...
Daha önce parçalanmış Türkiye haritasını da ilk yayınlayan düşünce kuruluşu Stratfor'un kurucusu George Friedman'ın "Gelecek 100 Yıl" kitabında yer alan, Türkiye için 2050 yılında öngördüğü etki alanlarını gösteren harita, sosyal medyada büyük yankı bulurken, haritanın kapsadığı bazı ülkeler ise tepki göstermeye başladı. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı görevini yürüten Andrey Krasov, yaptığı açıklamada "Türk yetkililerini, Rusya tarihini incelemeye çağırıyoruz • Rus ruhunun gücünü ve silahlarımızı üzerlerinde test etmek istiyorlarsa, denemelerine izin verelim." ifadelerini kullandı.
Güncel 12.02.2021, 20:27 12.02.2021, 20:40
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Amerikan Savunma Bakanlığı birimleriyle birlikte özel kuruluşlara da kritik istihbarat satan, aynı zamanda gayri resmi CIA olarak da anılan bir kuruluş olan Stratfor'un söz konusu haritasında, 2050 yılında Türkiye'nin etki alanındaki ülkeler şunlar: "Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Libya, Mısır, Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Umman, Yemen, Körfez ülkeleri, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Kırım, Türkmenistan ve Kazakistan'ın bulunduğu Hazar havzası."
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