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Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı

Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşi Müge Gümüşdağ'ın koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı

Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşi Müge Gümüşdağ'ın koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

25 Mart 2020 Çarşamba 16:09
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Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı

Türk sporunda, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in ardından üçüncü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'da rastlandı. Dün tedbir amaçlı hastaneye giden ve test yaptıran Gümüşdağ ve eşi Müge Gümüşdağ'ın Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kovid-19 önlemleri kapsamında dün akşam hastaneye giderek test yaptırdı. Gümüşdağ ile birlikte eşi Müge Gümüşdağ da Kovid-19 testi yaptırdı. Testler bugün sonuçlandı.

TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI

Sonuçlanan testlere göre, Göksel Gümüşdağ ve Müge Gümüşdağ'ın Kovid-19'a yakalandığı belirlendi. Gümüşdağ Ailesi'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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