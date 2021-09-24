Göçmen Krizi ve Sınır Güvenliği Zirve'de Konuşulacak

Sınır güvenliği, göçmen krizi, bölgesel fırsatlar başkentteki zirvede konuşulacak

- MÜSİAD Ankara tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği zirvesi 5-6 Ekim tarihlerinde başkentte gerçekleşecek

- MÜSİAD Ankara Başkanı Yılmaz:

- “Bizler sanayiciler olarak Türk savunma sanayisinin yüzde 80’ini temsil eden başkentimizi bölgesel merkez haline getirecek projeleri sonuna kadar destekliyoruz”

- “Göçmen kriziyle sürdürülebilir mücadelenin ilk adımı ister karada olsun ister denizde hudutlarda tesis edilecek sınır güvenliğidir”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesinde (MRBS) sınır güvenliğinden göçmen krizine, yerli savunma sanayi çözümlerinden bölgesel fırsatlara pek çok konu başkentte masaya yatırılacak.

İçişleri Bakanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığının destekleriyle bu yıl üçüncüsü organize edilen uluslararası zirve, 5-6 Ekim 2021 tarihlerinde Hacettepe Beytepe Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.

MRBS kapsamında ele alınacak konular Grand Ankara Hotel & Convention Center’da düzenlenen basın toplantısıyla MÜSİAD Ankara tarafından kamuoyuna tanıtıldı.

Savunma sanayisinde bölgesel merkez

Türk savunma sanayisi adına çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını ifade eden MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz, başkentin bölgesel merkez olma potansiyeline dikkati çekerek şöyle konuştu:

“Memur şehri olarak anılan Ankara aslında üniversiteleriyle, sanayicileriyle, kamu kurumlarıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla ciddi katma değer üreten bir şehrimiz. Bizler sanayiciler olarak Türk savunma sanayisinin yüzde 80’ini temsil eden başkentimizi bölgesel merkez haline getirecek projeleri sonuna kadar destekliyoruz. Bunlardan en büyüğü, biliyorsunuz, yüzlerce işletmeye ev sahipliği yaparak binlerce istihdam yaratacak olan ‘Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB)’ projesi. Düzenlediğimiz zirvelerin, etkinliklerin, iş toplantılarının tek bir hedefi var. Yerli ve milli çözümler üreterek dışa bağımlılığı azaltmak, istihdam ve ihracat kanallarıyla ülke ekonomisine reel katkıda bulunmak. Bu kapsamda, artık geleneksel hale gelen zirvemizi düzenlerken, bu yılki hedeflerimizi de büyüttük. Son yıllarda gerçekleştirilen atılımlarla savunma sanayisinde yürütülen proje sayısı ve iş hacmi oldukça arttı. Yerlilik oranının yüzde 25’ten yüzde 75 gibi çok yüksek bir orana yükselmesi hepimizi gururlandırıyor. Yeni hedefimiz, özellikle ülke güvenliğiyle ilgili kritik alanlarda yerlilik oranını yüzde 100’e çıkarmak. Bunun için biz de kollarımızı sıvadık. Savunma sanayimizin gelişimini ve ihracatını desteklemeye MÜSİAD olarak devam edeceğiz.”

Göçmen krizi ve sınır güvenliği

Düzensiz göç, sınır güvenliği, terörle mücadele gibi konuların zirve kapsamındaki konferansta öncelikli başlıkları oluşturacağını ifade eden Yılmaz, “Savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren paydaşlar çeşitli senaryolar için ürün ve çözümler geliştirir. Sınır güvenliği ve buna bağlı tehditler de bu senaryoların arasında yer alır. Yakın coğrafyamızdaki bölgeler de dahil olmak üzere dünyanın pek çok yerinde sonu gelmeyen sıcak çatışmalar yaşanıyor. Ülkeler arasındaki gerilimler, istikrarsız bölgelerde yaşanan iç savaşlar ve terörist gruplara karşı verilen mücadelelerin sonucunda maalesef büyük göç dalgaları ortaya çıkıyor. Çatışmalardan kaçan dünya çapında on milyonlarca insan yurtlarından uzakta hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu mücadelenin bir tarafını da Türkiye gibi milyonlarca düzensiz göçmene ev sahipliği yapan ülkelerin çabaları oluşturuyor. Bu yüzden karada, denizde ve havada sınır güvenliği konusunu günümüz dünyasında sadece askeri bir mesele olarak değerlendiremeyiz. Bütüncül bir yaklaşımla baktığımızda ortada baş edilmesi gereken çok ciddi sosyal, ekonomik, hukuki meselelerin olduğunu görebiliyoruz. Göçmen kriziyle sürdürülebilir mücadelenin ilk adımı ister karada olsun ister denizde hudutlarda tesis edilecek sınır güvenliğidir. Düzenlediğimiz zirvede hem yerli ve milli teknolojilerle ürettiğimiz sınır güvenliği çözümlerini konuklarımıza tanıtmayı hem de söz konusu meseleyi tüm yönleriyle ele almayı istiyoruz” diye konuştu.

İki gün sürecek konferansta oturumların “3. Dünya Savaşında Sınır Güvenliğinin Önemi” konulu özel sunumla başlayacağını belirten Yılmaz şöyle devam etti:

“Ardından İçişleri Bakanlığımızın güncel bilgiler paylaşacağı özel oturumu olacak. Bunu TÜBİTAK BİLGEM ile Sınır Güvenliği Özel Teknolojileri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Sahil Net Projesi, ROKETSAN ile Sınır Güvenliğinde Asimetrik Tehditlere Karşı Yenilikçi Teknolojiler özel oturumları takip edecek. Ayrıca anti-drone radar sistemleri, terörle mücadele ve hudut güvenliği, dijital denizcilik ve haberleşme, havadan sınır gözetimi konularında dikkati çeken oturumlarımız olacak.”

22 ülkeden ziyaretçiler katılacak

MÜSİAD Ankara’nın ev sahipliğinde düzenlenen MRBS üç yıl içinde dört kat büyüyerek savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren ana yükleniciler ile alt yüklenicileri, sanayicileri, KOBİ’leri, üniversiteleri, kamu kurumlarını ve uluslararası heyetleri buluşturan dev bir etkinliğe dönüştü.

Yerli üreticileri alım heyetleriyle ve askeri ataşelerle bir araya getiren zirveye bu yıl aralarında savunma sanayisinin öncü firmalarının da yer aldığı 100’e yakın şirketin katılması bekleniyor. Yaklaşık bin 200 ziyaretçinin ağırlanacağı ve covid-19 salgınına karşı tüm tedbirlerin alınacağı iki günlük etkinlikte bazı yeni projelerin de ilk tanıtımı yapılacak.

Türk savunma sanayisinin en son teknolojiyle üretilmiş ürün ve çözümlerini incelemek için ABD, Avusturya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Burundi, Danimarka, Endonezya, Filistin, Fransa, Güney Sudan, İspanya, Japonya, Kazakistan, KKTC, Kongo, Kosova, Pakistan, Sırbistan, Sri Lanka, Ukrayna ve Ürdün başta olmak üzere 22 ülkeden ziyaretçiler MRBS’ye katılım gösterecek.