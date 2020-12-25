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GNC MAKİNA REKLAM AJANSINI SEÇTİ
GNC MAKİNA’NIN REKLAM AJANSI “MÜSTESNA” OLDU
Güncel 25.12.2020, 11:17
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Talaşlı imalat sanayinin temel üretim araçlarından olan takım tezgâhları alanında önemli bir güce sahip GNC Makina, reklam ajansını seçti. İnşaat sektöründen züccaciye sektörüne kadar birçok farklı ve lider marka ile aktif olarak çalışan Müstesna Yaratıcı İş Fikirleri, GNC Makina’nın tüm reklam çalışmalarını kurgulayacak.
Türk üretim sanayinde faaliyet gösteren GNC Makina’nın çalışmalarını, ‘teşhis’ ve ‘izahat’in önemine dikkat çekerek ihtiyaç ve sonuç odaklı işler yapan ‘’Müstesna Yaratıcı İş Fikirleri’’ yürütecek.
Müstesna Yaratıcı İş Fikirleri, GNC Makina’nın, tavrına ve tarzına uygun kurgularla markanın tanıtım çalışmalarına yön verecek.
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