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Glamglow Youthmud ile Hollywood’un cilt bakım sırrını keşfedin

Maske devrimini başlatan maskeyle tanıştınız mı? GLAMGLOW®’un ilk ürünü olma özelliğine sahip kil maskesinin görünümü yenilendi! YOUTHMUD® Glow Stimulating Treatment, size çarpıcı bir ışıltı verirken, cildinize canlı ve yenilenmiş bir görünüm sağlar. Hollywood’un 10 dakikalık cilt bakım sırrı olarak bilinir. YOUTHMUD  hayatınızdaki önemli günlere karşı tek adımda kamera karşısına hazır bir görünüm sunar.

Glamglow Youthmud ile Hollywood’un cilt bakım sırrını keşfedin

Maske devrimini başlatan maskeyle tanıştınız mı? GLAMGLOW®’un ilk ürünü olma özelliğine sahip kil maskesinin görünümü yenilendi! YOUTHMUD® Glow Stimulating Treatment, size çarpıcı bir ışıltı verirken, cildinize canlı ve yenilenmiş bir görünüm sağlar. Hollywood’un 10 dakikalık cilt bakım sırrı olarak bilinir. YOUTHMUD  hayatınızdaki önemli günlere karşı tek adımda kamera karşısına hazır bir görünüm sunar.

11 Aralık 2019 Çarşamba 17:15
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Glamglow Youthmud ile Hollywood’un cilt bakım sırrını keşfedin

Dünya çapında 21 farklı güzellik ödülü kazanan  YOUTHMUD’un efsanevi formülü içeriğinde kil karışımı bulundurur. GLAMGLOW’un patentli TEAOXI® yeşil çay yaprağı teknolojisi ve volkanik kaya cildinizin 10 dakika içerisinde aydınlık, yumuşak ve pürüzsüz bir görünüme kavuşmasını sağlar.

  

TEAOXI teknolojisi sayesinde formülün içerisinde bulunan yeşil çay yaprakları güçlü antioksidan bakımı sağlar. Doğal kil karışımı ise cildin doğal nem dengesini bozmadan cildin kusurlardan arınmasına yardımcı olur. Volkanik kaya, süper peeling etkisi ile ince çizgi ve kırışıklıkların görünümünü azaltarak cildin gözle görünür ölçüde daha genç görünmesini sağlar.

15 gramlık seyahat boyu, klasik 50 gramlık boyu ve 100 gramlık büyük boy tüp seçenekleri bulunur. GLAMGLOW hayatın sizi götürdüğü her yere ve ihtiyaca uygun boyutlarda YOUTHMUD seçeneklerini sunar.

 YAŞLANMA KARŞITI  İNCE ÇİZGİ & KIRIŞIKLIK BAKIMI  PÜRÜZSÜZLÜK  IŞILTI

YOUTHMUD Glow Stimulating Treatment İçerikleri:                               

★  TEAOXI Yeşil Çay Yaprağı

★  Doğal Kil Karışımı

★  Volkanik Kaya

KULLANIMI:

İnce bir tabaka halinde temiz ve kuru cilde uygulayın. 10 dakika kadar bekletin. Karıncalanma yapabilir. (bu ürünün çalıştığını gösterir!) Su yardımıyla dairesel hareketlerle temizleyin. Haftada 2 kez kullanıma uygundur cildinizin ihtiyacına göre sıklığını azaltıp artırabilirsiniz. Ardından nemlendirici uygulayın.

GLAMGLOW® YOUTHMUD® Glow Stimulating Treatment

Tüm Sephora mağazalarından ve www.sephora.com.tr’den ulaşabilirsiniz.

Fiyat: 355 TL

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