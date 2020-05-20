Git gide azalıyor! Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve ölüm sayısını açıkladı. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve ölüm rakamlarını her gün açıklıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? İşte 20 Mayıs 2020 Türkiye Koronavirüs tablosu...