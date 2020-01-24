Girişimci ruhlar için yepyeni bir başucu kitabı...

Ülkemizde girişimcilik ekosisteminin oluşmasına yönelik ilk ya da öncü birçok projenin tasarım ve uygulamalarını gerçekleştiren Mehmet Şöhrap Sanlı, Girişimcilik Hayattır kitabında bu alandaki tecrübelerini hem girişimci adayları hem de girişimini büyütme çabasında olanlarla paylaşıyor. Elma Yayınevi’nden çıkan kitap gizli patikayı arayanlar için yeni bakış açıları sunarken girişimcilik mücadelesi içinde olanlara da başarı hikayelerinin nasıl yazılabileceğinin şifrelerini veriyor.

Girişimciliğin uzun soluklu, sabır isteyen, mücadele gerektiren bir yaşam şekli olduğunu söyleyen Sanlı, “Başarılı girişimcilik hikâyeleri, hayatın sunduğu fırsatlar için risk alabilen ve uzun bir mücadeleyi sürdürmeyi sağlayacak motivasyonları bulunan insanlar tarafından yazılacaktır. Risk almak ülkemizdeki girişimcilerin sorun yaşadığı başlıca konulardan biri. ‘Girişimcilik hayattır’ diyenler, birden fazla iş fikrini deneyecek kadar motivasyona ve bu çabalarının bir sonuca ulaşması için mücadele ederken ellerinde ne varsa kullanacak kadar risk alma gücü ve cesaretine sahip olmalıdır” diyor.

Girişimci olmak isteyenlere işte kitaptan birkaç tavsiye:

Bir girişimcinin sahip olması gereken en ö nemli kişilik ö zelliklerinden biri, karar alabilme ve aldığı kararları yeni şartlar karşısında gerektiğinde yenileyebilme becerisidir.

Bir girişimcinin tek bir iş fikrini sınırlı bir süre deneyip başarısız olduğunda mücadelesinden vazgeçmesi yapacağı en b üyük hatadır.

Bir iş fikrinde başarısız olmak demek, bu deneyimden elde edilenlerle yeni bir iş fikrinde daha yüksek başarılara aday olmak demektir.

İş fikrimiz ö nemli bir farklılık veya avantaj içermiyorsa pazarda kalıcı ve güçlü bir yerimiz olmayacaktır.

Hızlı büyüme çabası içindeki girişimciler geçmiş yılın sonuçlarına g ö re de ğil, gelecek yılların hedeflerine g ö re fiyatlandırma yapmalıdır.

Giri şimci, günlük hayat rutinlerinin değil vizyonun ve uzun d ö nemli hedeflere giden yolda hızlı büyümenin lideri olmalıdır.

Künye:

Eser Adı: Girişimcilik Hayattır

Yazar adı: Mehmet Şöhrap Sanlı

Yayınevi: Elma Yayınevi

Seri Adı: İş ve Yönetim Serisi

Türü: İş-Yönetim

Baskı Adedi: 4000

Tavsiye edilen Satış Fiyat: 27 TL

Cilt Bilgisi: Karton kapak

Kağıt Bilgisi: Kitap Kâğıdı

Basım Tarihi: 2020

Basım Bilgisi: 1.-2. Basım

Sayfa Sayısı: 160

Kitap Boyutları: 13,5x21

ISBN No: 978-605-9367-74-5

Barkod No: 9786059367745

Çıkış Tarihi : 14.01.2020

Mehmet Şöhrap Sanlı

Mehmet Şöhrap Sanlı 1990 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 25 yılı aşan çalışma döneminde proje yönetimi, girişimcilik, iş kurma, iş planlaması, stratejik planlama, süreç yönetimi ve sürekli iyileştirme, kurumsallaşma, işletme yönetim yapısı geliştirme, büyüme yönetimi alanlarında proje tasarımı, uygulaması, danışmanlık ve eğitim hizmetleri verdi.

1998 yılından bu yana kurucusu olduğu Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi ile işletme geliştirme ağırlıklı çalışmalarda yer alan Mehmet Şöhrap Sanlı, özellikle ülkemize uygun hizmet yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına yoğunlaştı. Bu kapsamda “iş planına dayalı işletme yönetimi”, “süreçlerle yönetim”, “kurumsallaşma”, “stratejik pazarlama yönetimi”, “işletmelerde büyüme dönemi yönetimi” konularında geliştirdiği uygulama yöntemlerine dayalı danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir.

Bugün Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi ile farklı sektörlerde verdiği eğitim ve danışmanlık hizmetleri yanında, 2005 yılından bu yana Türk Ekonomi Bankası KOBİ Bankacılığı’nın stratejik yönetim danışmanlığını yürütmektedir. Ayrıca 2013 yılında faaliyete başlayan ve bugün 10 ilde hizmet veren TİM‐TEB Girişim Evlerinin proje koordinatörlüğünü üstlenmektedir.