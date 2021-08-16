Girişim Elektrik Sanayi Halka Arzına Bireyselde 38, Toplamda 18 Kat Talep!

Girişim Elektrik Sanayi yurt içi bireysel yatırımcılara oransal dağılım yöntemiyle gerçekleştirdiği halka arzında, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen 8,1 milyon TL nominal tutarlı paya 44 bin yatırımcıdan talep geldi.

Halka arzda ortak satışı ve sermaye artışı yöntemleri beraber kullanıldı. 15 milyon TL nominal tutarda pay sermaye artışı yöntemi ile halka arz edilirken, 12 milyon TL nominal tutarda pay ise ortak satış yöntemi ile satılmıştır. Şirket’in halka arz sonrasında Şirket sermayesi 100 milyon TL’den 115 milyon TL’ye yükselmiş olup, tamamlanan talep toplama süreci sonunda toplam sermayenin yüzde 23,5’ine karşılık gelen 27 milyon TL nominal tutarlı paylar halka arz edildi.

Girişim Elektrik Sanayi halka arzında toplam halka arz büyüklüğünün 18,1 katı talep gelmiş olup, satışa sunulan 27 milyon TL nominal tutarlı payların tamamının satışı gerçekleşti. Halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 38,1 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 16,6 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,5 katı talep geldi.

Halka arz edilen payların yüzde 30’u yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 35’i yurt içi kurumsal ve yüzde 35’i ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtılmıştır.

Halka arz edilen Şirket hisseleri, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da 17 TL fiyat ve “GESAN” kodu ile önümüzdeki günlerde işlem görmeye başlayacak.