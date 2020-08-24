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Giresun şehidi memleketine getirildi
Giresun'da sel felaketi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Erdem Çıtır'ın cenazesi, Ordu'daki baba ocağına getirildi.
Güncel 24.08.2020, 12:56
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Giresun ve ilçelerinde önceki gün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası yaşanan, içinde bulunduğu askeri aracın Tirebolu-Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu sele kapılan Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır'ın cenazesi, Çamaş ilçesi Danışman Mahallesi'ndeki baba ocağına helikopter ile getirildi. Şehit Uzman Çavuş Çıtır'ın Baba ocağı Türk bayrakları ile donatılırken, cenaze ise helallik alınmak üzere eve götürüldü.
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