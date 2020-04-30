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Giovane Gentile VIP ayrıcalığını online mağazasına taşıdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde dijital yatırımlarına ağırlık veren Giovane Gentile, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek VIP ayrıcalığını online mağazasına taşıdı. Erkek giyiminin global markası Giovane Gentile’nin Loyalty projeleri kapsamında sunduğu hizmet, yeni sezon ürünlerinde yüzde 50’ye varan indirimler dışında hızlı ödeme kolaylığı, birden çok gönderim adresi depolama kabiliyeti ve özel takip sistemi gibi avantajlarla dünya standartlarında uygulamaları online kullanıcılara sunuyor.

Giovane Gentile VIP ayrıcalığını online mağazasına taşıdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde dijital yatırımlarına ağırlık veren Giovane Gentile, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek VIP ayrıcalığını online mağazasına taşıdı. Erkek giyiminin global markası Giovane Gentile’nin Loyalty projeleri kapsamında sunduğu hizmet, yeni sezon ürünlerinde yüzde 50’ye varan indirimler dışında hızlı ödeme kolaylığı, birden çok gönderim adresi depolama kabiliyeti ve özel takip sistemi gibi avantajlarla dünya standartlarında uygulamaları online kullanıcılara sunuyor.

30 Nisan 2020 Perşembe 21:21
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Giovane Gentile VIP ayrıcalığını online mağazasına taşıdı

Kovid-19’un ülkemizde görülmesinin ardından Birleşmiş Markalar Derneği ile aldığı karar neticesinde Türkiye genelindeki tüm mağazalarını 18 Mart’ta geçici olarak kapatan Giovane Gentile, hızla online mağazacılık sistemine entegre olarak bu yöndeki yatırımlarını arttırdı. Giovane Gentile,  süreç içerisinde private shopping markalarla çalışmalarına ağırlık vermenin yanı sıra dijital platformlara yönelik Loyalty programlarını de hayata geçirmeye başladı. Türkiye’de bir ilk gerçekleştirerek VIP ayrıcalığını online mağazasına taşıyan Giovane Gentile’nin erkek giyim sektöründeki ayrıcalıklı yeri bir kez daha öne çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Giovane Gentile Genel Müdürü Zaur Samedov, pandemi sürecini dijital boyuttaki yatırımları öne çekmek için bir fırsat olarak nitelendirdiğini ifade ederek, global bir marka olmanın ve ülkemizi de bu anlamda ileriye taşımanın gerekliliklerini yerine getirmek üzere tüm güçleriyle faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti. Zaur Samedov online VIP uygulaması hakkında şu bilgileri verdi: “Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek VIP ayrıcalığını Loyalty programımız dahilinde online mağazamıza taşıdık. Bu programla datamızda kayıtlı olan tüm VIP mağaza müşterilerimiz online mağazamızda da VIP indirim oranları ile alışveriş yapabilecekler. Müşterilerimiz üyelik sistemimize dahil olarak yeni sezon ürünlerimizdeki yüzde 50 oranındaki indirimlerimizden anında yararlanmaya başlayabilecekler. Yanı sıra, oldukça gelişmiş bir altyapıya sahip olan sistemimiz;  hızlı ödeme, birden çok gönderim adresi depolama, güvenli takip gibi teknik konularda oldukça kuvvetli. Aynı bağlamdaki iş fikirlerimiz bununla sınırla kalmayacak. İlerleyen günlerde de yeni dijital modellerimizi kamuoyuna ve müşterilerimize sunarak öncü bir kurum olarak ilerlemeye devam edeceğiz.”

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