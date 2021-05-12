Gigi Hadid'den İsrail'e 'İkiyüzlülük yapmayın' mesajı

Dünyanın en çok kazanan mankenlerinden olan Gigi- Bella Hadid kardeşler, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi ile Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına karşı seslerini yükselten ünlü isimlerden.

© AP PHOTO / THİBAULT CAMUS

Babaları Türkiye'de açıkladı: Gigi'nin ismi Nur, Bella'nın ismi de Hayriye

Babası Mohammed Hadid'in Filistin doğumlu olduğu Gigi Hadid, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda üzüntüsünü ve tepkisini dile getirdi. Sosyal medya hesabında siyasi ve ırkçılık karşıtı mesajlar vermekten çekinmeyen 26 yaşındaki manken, Hikayeler kısmından Filistin'e destek mesajları paylaştı.

Asıl adı Jelena Noura Hadid olan Gigi Hadid, son olarak da şu paylaşımı yaptı: "Bir yandan ırksal eşitlik, LGBT& kadın haklarına destek verip yozlaşmış& gücünü kötüye kullanan rejimler ve diğer adaletsizlikleri kınayıp bir yandan da Filistinlilerin bastırılmasını görmezden gelemezsiniz. Mantıklı değil. Kimin insan haklarının daha önemli olduğu konusunda bir seçim yapamazsınız."