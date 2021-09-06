Gidemeyenler çıldırdı! Şehirlerarası toplu ulaşımda PCR testi zorunluluğu başladı.

İçişleri Bakanlığı, korona virüsle mücadele sürecine ilişkin yeni bir genelge yayınladı. Yayınlanan genelgeye göre iki aşısını yaptırmayan, son 48 saat içerisinde PCR testi negatif çıkmayan veya 180 gün öncesine kadar korona virüs geçirmemiş kişiler özel araç hariç uçak, otobüs, tren ve diğer toplu ulaşım araçlarıyla yolculuk yapamayacak.

6 Eylül itibariyle hayata geçirilen bu uygulama nedeniyle aşısız ve testsiz otogara gelen bazı yolcular biletlerini alamadan otogardan geri döndü. Yolcular, seyahat firması yetkilileri tarafından test olmaları için hastanelere yönlendirildi.

“Cenazem var, gidemezsem kendimi öldürürüm”

Cenaze için memleketine gidemeyen bir vatandaş, “Memlekete gideceğim. Ben babamı kaybettim. Bu sabah saat 03.00'te babamı kaybettim. Burada bana yasak ve engel koyuluyor. Bende aşı yok, test de yaptırmadım. Beni burada bekletiyorlar. ‘Test yaptır' diyorlar. Ben cahil bir insanım, benim okuma yazmam yok. Mecbur gitmem lazım. Gitmezsem kıyamet koparacağım. Ben bugün gitmezsem kendimi öldürürüm” dedi.

“Aşısı yoksa hastaneye yönlendiriyoruz”

Yeni uygulamayla ilgili bilgi veren seyahat firması yetkilisi Zafer Bayar, “Bugünden itibaren zorunluluk başladı. Yolcunun PCR testi varsa testini istiyoruz. Eğer yoksa aşı kartına bakıyoruz. Hayat Eve Sığar uygulamasından biz kendi telefonumuzdan sorgulama yapıyoruz. Yolculuk yapıp yapamayacağı burada yazıyor. 2 doz aşı olmuşsa yapabiliyor. Aşısı yoksa hastaneye yönlendiriyoruz. Test yaptırıp öyle gelebiliyor. Ya da aşı yaptırıp 14 gün bekleyip öyle gelebiliyor” diye konuştu.

Uygulamadan haberi olmadığı için bilet alamayan bir yolcu, “Haberim yoktu. Televizyon izleyecek zamanım yok. Haberim olsaydı yaptırırdım. Cenazem var, gidemiyorum. Test olmak zorundaymışım. Aşı olmak zorundaymışım” ifadelerini kullandı.

Aşılarını olduğu için sorunsuz bir şekilde biletini alan Kaan Kaya, “HES kodumuza ve kimliğimize bakıldı. Ücretimizi verdik. Biletimizi aldık. Aşılarım tamdı. Böyle bir uygulamadan haberim yoktu. Aşı olmak zorunlu olduğu için mecbur olduk” şeklinde konuştu.