Gıda e-ticaretinde “güvenli bölge”

‘Katkısız gıdaya erişim, yerel tohumların ve geleneksel üretim biçimlerinin yeniden canlandırılması ve gıda tedarik zincirlerinin kısaltılması’ hedefiyle yola çıkan Eski Tadında, hiçbir katkı maddesi içermeyen ürünler sunmaya devam ediyor. Pandemi döneminde tüketiciler sağlıklı gıdaya erişim konusunda daha bilinçli hale gelirken, Eski Tadında bu dönemde de sunduğu güvenilir ürünleriyle gıda e-ticaretinde faaliyetlerini sürdürmekte.

Temiz gıdaya erişimi dert edinenlerin başarı hikayesi

Topraktan ürün aşamasına kadar kimyasal, koruyucu, raf ömrü uzatıcı, aroma verici ve benzeri hiçbir katkı maddesi içermeyen ürünleri müşterilerine sunma mottosuyla yola çıkan marka, kuruluş hikayesiyle de dikkat çekiyor. Kurucular Oya Arı Sezgin, Okan Arı ve Ozan Eke, kendi aileleri ve çocukları için doğal ve yerel gıda üretimi yapmaya başlıyor. Balıkesir’deki kirlenmemiş ata topraklarını ekip biçiyor, burada hayvanlarını doğal şekilde besleyip yetiştiriyorlar. Yıllar içerisinde neredeyse tüm gıda ürünlerini bu şekilde karşılayabilir ve hiç market alışverişi yapmaz hale geliyorlar. Bunun kendileri için ne kadar büyük bir değer yarattığını gördüklerinde, tecrübelerini ve ürünlerini kendileri gibi temiz gıdaya erişimi dert edinen kişilerle paylaşmaya karar verip markanın kuruluş sürecini başlatıyorlar.

Kimyasalların icat edilmediği yılların yöntemleri

Eski Tadında bugün, bir evin tüm mutfak ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasiteye ulaşmış durumda. Organik sebze ve meyveleri yılın 52 haftası mevsiminde satışa çıkaran marka, düşük şekerli yerli mısır, yerli kuşkonmaz ve yerli zencefil gibi ürünleriyle öne çıkıyor.

Eski Tadında; katkıların ve kimyasal maddelerin henüz icat edilmediği zamanların tatlarını tekrar gün yüzüne çıkartıyor. Taş değirmenler, doğal beslenen hayvanlar, yabani topraklar, güneş ve tabii ki emektar eller üretimi üstleniyor. Marka, atalık uzun saplı buğdaylarla tam buğday unu, irmik, erişte, makarna, ekmek gibi ürünler hazırlarken, yine yerli tohumlardan yulaf, nohut, mercimek gibi bakliyatlar da üretiyor.

Gıda e-ticaretinde “güvenli bölge”

Eski Tadında’nın kendi topraklarında yapılan üretimin yanı sıra, güvenilir gıda üreten üreticilerden oluşan büyüyen bir üretici ağı bulunuyor. Tüm yapılanma kısa tedarik zinciri mantığına göre kurulmuş durumda. Bu sayede, üretim noktasından tüketiciyle buluşana kadarki süreci olabildiğince sadeleştirmek, gıdanın nereden ve ne şekilde temin edildiğinin titiz şekilde takip edilmesi de mümkün oluyor.

Ürünlerin kısa sürede taşınması, doğru şekilde paketlenmesi ve depolanması, firelerin kontrol altına alınması, kalite kontrol adımları ve laboratuvar analizlerinin takip edilmesi gibi süreçler alanında uzman bir ekip tarafından yönetiliyor. Ayrıca gıda mühendisleri, tadım komitesi ve hekimlerden oluşan bir danışman kurulu bulunuyor. Böylece Eski Tadında, gıda e-ticaretinde bir “güvenli bölge” yaratıyor.