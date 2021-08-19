Gezinizi Daha Eğlenceli Yapmak İçin Kars’ta Neler Yapabilirsiniz?

Kars’ta konaklama, Kars otelleri ve Kars otel fiyatları konularının yanı sıra, Kars’ta seyahati daha eğlenceli bir hale getirmenin yolları da insanlar tarafından çokça merak edilmekte.

Dünyada Yalnızca İki Yerde Bulunuyor: Kristal Kar

Kış turizminde Türkiye’nin en gelişmiş bölgelerinden biri olarak kabul gören Kars, her mevsim kendine has güzellikleriyle ziyaretçilerini mest etse de kışın şehirde oluşan atmosfer bir başka. Eksi 40 dereceye kadar varabilen soğuk hava şartlarının yanında, kışın yağan karın seviyesi Kars’ta metreleri buluyor. Bu bakımdan Kars, kış ve kar sevdalıları için adeta bir cennet!

Ancak Kars’ın kışını özel yapan farklı bir etmen daha var. Toz kar olarak da bilinen kristal kar, dünya üzerinde yalnızca İsviçre Alpleri ve Sarıkamış’ta gözlemlenebilmekte. Kristal karın özelliği, adeta toz halinde olması. Sarıkamış’ta bulunuyorsanız, kartopu savaşı yapmanız pek mümkün değildir çünkü karın yapısı, taneciklerin birbirlerine yapışmasına engel olmaktadır. Buzlanmanın da önüne geçen kristal kar, özellikle kayak yapmak isteyenler için bambaşka bir atmosfer sunuyor. Sarıkamış Kayak Merkezi’nde kayarken, karın görünmez bir pelerin gibi hemen arkanızda uçuştuğuna şahit olabilirsiniz.

Kars’ı kışın ziyaret etmeyi düşünüyor veya kışın Kars’ta konaklama üzerine planlar yapıyorsanız kesinlikle Sarıkamış Kayak Merkezi’nde kayak yapmadan dönmemelisiniz!

Tarihin Canlı Kalıntıları: Ani Harabeleri

Arpaçay Kanyonu’nun tepelerinde yer alan Ani Harabeleri, Kars’ın doğu ucunda ve Ermenistan ile Türkiye sınırı arasında bulunmaktadır. Ortaçağ zamanında, zamanın en önemli kentlerinden biri konumunda olan Ani, günümüzde Kars topraklarında bulunan antik bir kent. Ani antik kentinden kalan kalıntılar, Ani Harabeleri olarak bilinmektedir ve Kars’ın en çok turist çeken bölgelerinden biridir.

Tanıklık ettiği sayısız medeniyetin izlerini taşıyan Kars’ın en uç noktasında bulunan Ani Harabeleri, Kars’ı ziyaret edenlerin gidip görmesi gereken yerlerden biri. Özellikle tarihe, eski uygarlıklara ve kültürlere ilgi duyanların saatlerce inceleyebilecekleri izleri ve sembolleri içerisinde barındıran antik kent, Kars’ın 2016 yılında Dünya Mirası olarak da tescillenmiş olan en önemli yerlerinden biri.

Festivaller

Dünyanın her yerinde festivaller, insanların toplanıp bir araya gelmelerini, birbirleriyle kaynaşmalarını ve paylaşımda bulunmalarını sağlayan organizasyonlardır. Belli bir yöreye özgü bir festivalde bulunmanın, o yöredeki toplumu, bu toplumun kültürünü, alışkanlıklarını ve geleneklerini öğrenme konusunda çok büyük yardımları olmaktadır.

Kars, dört mevsim düzenlenen festivalleri ile bilinmektedir. Bunlardan en çok bilinenleri ise Kış Oyunları Festivali ve Peynir Festivali’dir.

Kaşar ve Gravyer Festivali adıyla anılan Peynir Festivali, Temmuz ayında düzenlenmektedir ve festivalde Kars yöresine ait çeşitli peynirler sunulmaktadır. Festivale adını da veren Gravyer ve Kaşkaval gibi kaşar peynirlerinin yanında, üretimi Kars’ta yapılan çok sayıda peynir, festivalde sergilenmektedir. Kars’a özgü gurme lezzetleri tadabileceğiniz ve bunu yaparken yerli halkla da kaynaşabileceğiniz Peynir Festivali, Kars’ta yaz aylarının vazgeçilmez eğlencelerinden.

Kış Oyunları Festivali’nin organize edildiği yer, elbette hepinizin tahmin edebileceği gibi Sarıkamış. İsviçre Alpleri dışında, dünyada yalnızca Sarıkamış bölgesine yağan Kristal Kar’ın en sık görüldüğü bölge olan Cıbıltepe’de yürütülen organizasyon, her yıl Şubat ayında düzenlenmektedir. Şehrin kayak merkezi olan bölgede Kış Oyunları Festivali’nde yalnızca kış sporlarına yer verildiği düşünülmesin. Ata sporlarımızdan olan cirit, kızak ve güreş, bu festivalin temasını oluşturan sporlardır. Cirit ve kızak at üstünde oynanırken, güreş ise kar üzerinde oynanmaktadır. Profesyonelliklerine bakılmaksızın pek çok yerli ve yabancı sporcuyu misafir eden festival, Türkiye’de düzenlenen ilk kış oyunları festivali olması ile önemli bir yere sahiptir.

Kars’ta geçirdiğiniz vakti daha eğlenceli hale getirecek ve şehri daha iyi tanımanıza yardımcı olacak olan bu festivallere katılımlar ücretsizdir. Burada keyifli bir tatil yapmak için daha fazla vakit ayırmaya karar verdiyseniz Kars otelleri araştırmanızı önceden mutlaka yapmalısınız.

Nerede Konaklamalıyım?

Şehirde geçirdiğiniz keyifli süreçte kalmak için Kars otelleri içerisinde Kars otelleri fiyatları ve kalitesi bakımından en uygun yerlerden biri Kars merkez otelleridir. Kendini tamamen sizin rahatınıza ve isteklerinize odaklı bir şekilde hizmet etmeye adamış olan otel, Kars’ı ziyaret edecekler için en iyi adres!