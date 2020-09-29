Gezginlerin mobil evi karavanlar

Özgürce seyahat etmek isteyenler Koçtaş’ın Kartal mağazasında yerini alan Caretta karavanlarla istediği tatil rotasını oluşturabilir ve konforlu bir yolculuk yapabilir.

En iyi markaları en uygun fiyatlarla sunan Koçtaş, şimdi de tatilde sınırları ortadan kaldıran karavanları müşterilerinin beğenisine sunuyor. Seyahat severler Koçtaş’ın zengin ürün gamında yerini alan ve Kartal mağazasında satışa sunulan Caretta karavanlarla, gezi rotalarını özgürce oluşturabiliyor. Mobil eviniz olan karavanlar sayesinde, yolculuğun rengarenk enerjisiyle güne mavi ve yeşilin verdiği huzurla başlamak, uzun yolculukları daha konforlu hale getirerek yeni maceralara yelken açmak mümkün.

O1 belgesine sahip Caretta karavanlar, 750 kg altında olduğundan trafik tescilden muaf ve kullanım için karavan ehliyeti gerektirmiyor. Yurt dışı çıkışlarına uygun Caretta karavanlar, farklı renk seçenekleri ile Koçtaş’ta yeni keşifler için yola çıkmak isteyen seyahat tutkunlarını bekliyor. Caretta karavanlar, koronavirüs dolayısıyla açık havayı tercih eden tatilcilerin birinci seçeneği olmaya aday.