Getir, yeni reklam serisi için İbrahim Büyükak ile anlaştı

Senaryoya göre İbrahim Büyükak’ın canlandırdığı Necati’nin yaşamında her şey yolunda giderken, Getir’in hayatına girmesiyle bütün planları alt üst oluyor. Serinin ilk filminde, Necati’nin hayalleri, sevdiği kıza açılmak üzereyken Getir yüzünden suya düşüyor ve Getir’e kafayı takıyor. Her reklamda farklı bir hayal kırıklığına uğrayan Necati, serinin devam videolarında Getir’in mutlu edemediği tek kişi haline geliyor. Necati’nin düştüğü trajikomik durumları konu alan seri, Getir’in hayatı kolaylaştıran özelliklerini ters köşe yaparak izleyicilere aktarıyor.

Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek; “Getir zaman kazandıran, insanların hayatını kolaylaştıran bir mobil uygulama. En büyük özelliğimiz, 1200’ün üzerinde ürünü, haftanın 7 günü, gece gündüz, dakikalar içinde kullanıcılarımıza ulaştırmamız. Şu an 119’u İstanbul’da olmak üzere 5 şehirde, 152 depomuz var. Herkese yakın olduğumuz için de siparişlerimizi ortalama 10 dakikada teslim ediyoruz. Kullanıcılarımız da ihtiyaçları olduğunda yanlarında olduğumuzu biliyor ve bize güveniyorlar” ifadelerini kullandı.

Tütek sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdiye kadar iletişim çalışmalarımızda insanlara zaman kazandırdığımızı vurguladık. Yaratıcı ajansımız Titrifikir, Getir’in özelliklerini ters köşeyle anlatan bir senaryo ile geldi. Bu kurguyu incelediğimizde aklımızda canlanan isim İbrahim Büyükak oldu. Reklam serimizin baş rolünde Getir’le uğraşan, aksi bir karakter var. Bu, her markanın kabul edeceği bir şey değil. Biz cesur davrandık. ‘Getir bi’mutluluk’ sloganımızı tersten sorgulatan, iddialı bir reklam serisi oluşturduk. Eğlenceli olduğu kadar, mesajlarımızı da net verdiğimiz bir reklam filmi oldu. Serinin ses getireceğine inandığımız bundan sonraki filmlerinde de izleyicileri eğlenceli anlar bekliyor.”

İbrahim Büyükak ise “Getir, uzun zamandır severek kullandığım bir uygulamaydı. Bir araya geldiğimizde kanımız uyuştu ve senaryoyu gördüğümde Necati’nin benim için oluşturulmuş bir karakter olduğunu gördüm. Bir oyuncu için markayla ahenk ile çalışması ve karakterin üzerinde eğreti durmaması çok önemli. Zaten bildiğim, deneyimlediğim ve sevdiğim Getir ile çalışmak benim için çok keyifli. Her zaman böyle dinamik ve uyumlu çalışacağınız bir marka ile karşılaşmanız mümkün değil” dedi.

Titrifikir ve 25 Film iş birliğiyle hazırlanan reklam kampanyasının yönetmen koltuğunda Ali Taner Baltacı oturuyor. Reklam kampanyasının ilk filmi 20 Şubat itibariyle televizyon ve dijital platformlarda yerini alıyor.