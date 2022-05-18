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Gençlik ve spor bayramı kutlu olsun! Anlamlı ve farklı resimli 19 Mayıs mesajları... Kısa mesajlar, SMS ve Whatsapp mesajları

19 Mayıs mesajları ve sözleri merak ediliyor. 19 Mayıs tarihi her sene Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak geçiyor. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkmıştır. Anlamlı ve önemli olan 19 Mayıs tarihine yaklaşırken 19 Mayıs mesajları ile sözleri araştırılmaya başlandı. İşte en güzel, yeni, anlamlı ve resimli 19 Mayıs mesajları ve sözleri 2021...

Güncel 18.05.2022, 11:07 18.05.2022, 12:03
Gençlik ve spor bayramı kutlu olsun! Anlamlı ve farklı resimli 19 Mayıs mesajları... Kısa mesajlar, SMS ve Whatsapp mesajları

19 Mayıs mesajları resimli ve kısa seçeneklerle bu yıl da bayram neşesini sanal ortamlara taşımaya vesile olacak. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında resimli mesajlar ve Atatürk sözleri ile paylaşımlar gerçekleşecek. Whatsapp, Facebook ve Instagram aracılığıyla gerçekleştirilecek olan paylaşımlarda resimli 19 Mayıs mesajları öne çıkacak. Kısa mesaj olarak paylaşım yapacak olan kişiler ise Kısa ve anlamlı 19 Mayıs mesajları arasından birisini tercih edecek. İşte, birbirinden güzel ve anlamlı 19 Mayıs mesajları ve Atatürk sözleri


19 Mayıs mesajları, Atatürk sözleri Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kapsamında gündemde yer alıyor. Bu günün önemini Atatürk sözleri ya da görselleri ile paylaşımlarında göstermek isteyen vatandaşlar, resimli 19 Mayıs mesajları arasından birisini tercih edecek. İşte, kutlamalarla geçirilecek olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak paylaşabileceğiniz resimli 19 Mayıs mesajları ve sözleri derlemesi

* 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür.(Mustafa Kemal ATATÜRK)

* "Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyetini) ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak."(Mustafa Kemal ATATÜRK)

* 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en samimi duygularımla kutlar, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anarım.

* Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



* Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

* Gençler!Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler!Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum” (Mustafa Kemal ATATÜRK)

* Gençler, milli ve manevi değerlerimize sahip, çalışkan, vatanını, milletini seven bu ülkenin yarınları olarak; daha çok çalışmalı ve ay yıldızlı bayrağımızı ilelebet dalgalandırmalısınız. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* Sizin gibi gençlere malik bulundukça, bu vatan ve milletin, şimdiye kadar elde etmeği başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum.

* Gençlerin her şeyden önce millete güven vermeleri gereklidir. tatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

* Zafer barışın en kısa yoludur.

* 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür. Atatürk'ü Anma Gençlik vea Spor Bayramınız kutlu olsun.

Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'de ilk defa 24 Mayıs 1935 tarihinde "Atatürk Günü" adında kutlanmıştır. Beşiktaş'ın attığı adımlarla Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen yüzlerce sporcunun katılımıyla spor günü olarak kutlanmaya devam edilmiştir. Kutlamaların ardından bir süre sonra yapılan Spor Kongresi'nde Beşiktaş Kurucu üyelerinden olan Ahmet Fetheri Aşeni, Atatürk Günü'nün tüm gençliğe hitap etmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" olarak adının değişmesini teklif etmiştir. Kongrede onaylanan öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onay vermesiyle yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihinde çıkarılan kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bayram, 12 Eylül askeri darbesinin ardından "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adına bürünmüştür.

#19 mayıs
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